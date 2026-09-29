“日本好き”モデルのバーバラ・パルヴィン、第1子出産 ドジャース大谷のユニフォームを着て報告
日本のアニメ好きとしても知られるモデルのバーバラ・パルヴィンとディラン・スプラウスに、第1子となる女の子が誕生した。ロサンゼルス・ドジャースのユニフォームを着た親子3ショットが、二人のインスタグラムでシェアされた。
【写真】ドジャースのベビーウェア姿の赤ちゃんが超キュート！ バーバラは大谷の背番号着用
二人は現地時間9月28日の投稿で、「今年はレイバー・デーを文字通りに受け止めました」とつづり、赤ちゃんを抱きながらドジャースの試合をテレビ観戦する後ろ姿を公開。バーバラは大谷翔平、ディランはミゲル・ロハスのユニフォームを着用し、二人が一緒に抱える赤ちゃんもドジャースのベビーウェアを身に着けている。
レイバー・デーは、アメリカの勤労感謝の日にあたる祝日で、毎年9月の第1月曜日に定められている。「レイバー」には「労働」のほか、「分娩」や「出産」という意味もある。これまでもユーモアあふれるやり取りを見せてきた二人らしく、第1子が9月7日に誕生したことをダジャレで報告したようだ。
コメント欄には、バーバラがモデルを務める下着ブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」の公式アカウントをはじめ、サラ・サンパイオやカミラ・メンデスらから祝福のメッセージが寄せられている。
2018年に交際をスタートし、2023年7月にバーバラの故郷ハンガリーで結婚式を挙げた二人は、今年5月のカンヌ国際映画祭のレッドカーペットで第1子を授かったことを公表。7月にはポッドキャストで性別が女の子であることを明かしていた。また、レッドカーペットやSNSでは、幸せに満ちたマタニティルックを披露していた。
バーバラが日本でモデル活動をしていたこともあり、二人は“日本通”としても知られている。これまでも、ハロウィンには『ドラゴンボールZ』『NARUTO ‐ナルト‐』『もののけ姫』のキャラクターに扮した姿を披露しており、今年は親子3人での仮装も期待できるかもしれない。
引用：「バーバラ・パルヴィン」Instagram（＠realbarbarapalvin）
【写真】ドジャースのベビーウェア姿の赤ちゃんが超キュート！ バーバラは大谷の背番号着用
二人は現地時間9月28日の投稿で、「今年はレイバー・デーを文字通りに受け止めました」とつづり、赤ちゃんを抱きながらドジャースの試合をテレビ観戦する後ろ姿を公開。バーバラは大谷翔平、ディランはミゲル・ロハスのユニフォームを着用し、二人が一緒に抱える赤ちゃんもドジャースのベビーウェアを身に着けている。
コメント欄には、バーバラがモデルを務める下着ブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」の公式アカウントをはじめ、サラ・サンパイオやカミラ・メンデスらから祝福のメッセージが寄せられている。
2018年に交際をスタートし、2023年7月にバーバラの故郷ハンガリーで結婚式を挙げた二人は、今年5月のカンヌ国際映画祭のレッドカーペットで第1子を授かったことを公表。7月にはポッドキャストで性別が女の子であることを明かしていた。また、レッドカーペットやSNSでは、幸せに満ちたマタニティルックを披露していた。
バーバラが日本でモデル活動をしていたこともあり、二人は“日本通”としても知られている。これまでも、ハロウィンには『ドラゴンボールZ』『NARUTO ‐ナルト‐』『もののけ姫』のキャラクターに扮した姿を披露しており、今年は親子3人での仮装も期待できるかもしれない。
引用：「バーバラ・パルヴィン」Instagram（＠realbarbarapalvin）