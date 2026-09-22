福岡市で飲酒運転をして事故を起こし、3歳の男の子を死亡させるなどした疑いで逮捕された男。「朝からワインや焼酎を飲んでいた」という趣旨の供述をしていることがわかりました。

■酒気帯び運転基準値の6倍超のアルコール検出

記者「大神容疑者が警察署から出てきました。フードをかぶり、表情を確認することはできません」

22日、危険運転致死傷の疑いで送検された大神正治容疑者（68）。酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転中、追突事故を起こし3歳の男の子を死亡させるなどした疑いがもたれています。

近くにいて巻き込まれ亡くなったのは大山晴瑠ちゃん（3）。シルバーウイーク2日目の20日午前、福岡市の県道で発生した事故でした。

警察によりますと、糸島市から福岡市方面に走っていた大神容疑者の車は、前を走っていたバイクが減速したところに突っ込んだといいます。走行中の複数台のバイクは次々に転倒。その弾みで、近くにいた晴瑠ちゃんに衝突したということです。晴瑠ちゃんは頭を強く打ち、病院に搬送されましたが、その後、死亡しました。ほかに両親など5人がけがをしています。

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“お酒の影響でアクセルとブレーキを踏み間違えた”と話している大神容疑者。呼気からは1リットルあたり0.99ミリグラムのアルコールが検出されていて、これは酒気帯び運転基準値の6倍を超えているのです。

大神容疑者は、大量の酒が残った状態で運転を行っていたとみられています。そして、この“飲酒”の詳細がわかってきました。捜査関係者によりますと…

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大神容疑者（68）「自宅では前日の夜と当日は朝からワインや焼酎を飲んでいた」

事故発生日の朝までワインや焼酎を飲んでいたということです。

■「買い物に行くため運転をした」

飲酒運転により、尊い命が奪われることになった今回の事故。亡くなった晴瑠ちゃんとその両親は大分市に住んでいるといいます。近所の人は…

近隣住民「引っ越しのあいさつに来たときに仲よさそうなご家族でとても印象はよかった。（晴瑠ちゃんは）うちの庭の犬と遊んだりしていたときに、すごくかわいらしい感じで。元気に『わんわん』とか話しかけたりして、かわいらしいという印象」

近隣住民「非常に驚いていて言葉にならない気持ち。親御さんの気持ちを考えると、子供を持つ私としても、とてつもなく苦しい。悔しいと歯がゆいと怒りの気持ちしか出てきませんね」

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調べに対し、大神容疑者は容疑を認め…

大神容疑者（68）「買い物に行くため運転をした」