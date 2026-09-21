ＭＬＢで悪名高き審判として知られるラズ・ディアス氏（６３）が２７日（日本時間２８日）のレギュラーシーズン最終戦をもって引退する。１９９５年にデビューを果たし、３１年間の審判人生に別れを告げるディアス氏は米大手紙「ＵＳＡ ＴＯＤＡＹ」のインタビューに応じ、審判が抱える苦悩を赤裸々に語った。

「試合そのものが恋しくなることはないだろう。若い連中にはいつも言っているんだが、この仕事にはものすごいプレッシャーがかかる。だから、もしこの仕事を楽しめないなら、やるべきじゃない。やめておけ。割に合わないんだ。今はあまりにも多くの批判の目にさらされ、ネガティブなことばかりだからね」

今季からＡＢＳシステムが導入されたため、審判は厳しい監視にさらされている。「ひどいものだよ。正当な評価は得られず、誰もが我々をこき下ろす。エンジェル（ヘルナンデス）やＣ・Ｂ（バックナー）の例を見ても、彼らは素晴らしい審判員なのに激しい批判を浴びていた。世の中の空気はあまりにもクソみたいにネガティブなんだ」

とベテラン審判の名前を挙げ、やり場のない怒りをぶつけた。

「寂しくなる人はたくさんいるし、友達もたくさんできた。でも、寂しくないのは試合だ。少しも変わっていない。技術的なことがたくさんある。制限されているようなものだ。つまり、今はすべてが白か黒かがはっきりしている。試合を管理することはできない」とまくし立てた。

まるで捨てゼリフのように痛烈な言葉を並べたディアス氏は「誤審」で有名。昨年６月３日（同４日）のレンジャーズ-レイズ戦ではＭＬＢ史上最大誤差となる６・８３インチ（約１７・３センチ）の三振判定を下し、今年５月１８日（同１９日）のロイヤルズ-レッドソックス戦ではボール判定が２球連続でＡＢＳチャレンジによって覆るという大失態をやらかした。これまで散々批判されてきただけに、恨み節を吐かずにはいられなかったようだ。