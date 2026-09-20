ビッグセーブ連発でリーグ初勝利に貢献

イングランド・プレミアリーグのアストンビラに所属のGK鈴木彩艶は、現地時間9月19日のトットナム戦で3-2の勝利に貢献した。

現地メディアでは「鈴木彩艶のセーブが決定的」と絶賛している。

アストンビラはハーフタイム直前に先制すると、後半にも2点を追加した。後半40分を過ぎてから2点を奪われたものの逃げ切りに成功。第5節にして今季の初勝利を挙げた。前半から安定したシュートストップを見せた鈴木は、MFサヴィーニョやMFアーチー・グレイの決定機を阻止するなど、ビッグセーブを連発した。

アストンビラの専門サイト「リード・アストンビラ」では、この試合について「鈴木彩艶のセーブが決定的」としたうえで「鈴木彩艶のパフォーマンスは、最終的に試合を決めた攻撃陣と同じくらい注目されるべきものだった。鈴木がいなければ、トットナムを仕留められる状況にまでたどり着けなかったかもしれない」と評している。

また、ウナイ・エメリ監督も試合後に鈴木を絶賛していたとして、「厳しいシーズン序盤においては、鈴木の安定感の方がさらに重要だったともいえる。忙しい夏を経てチームが大きく変わり、現在も適応の途中にある。決定的な瞬間に仕事のできるGKがいれば、チームのほかの部分が成熟していく間も、エメリは大きな安心感を得られる」とした。

開幕5試合目にしてアストンビラにとってリーグ初勝利のゲームとなったが、そうした状況的なスパイスも効いている中で鈴木のパフォーマンスはアストンビラのサポーターや現地メディアに大きな印象として刻まれたようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）