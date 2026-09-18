今永昇太「6回1失点」快投の陰で…9月打率.157・得点圏.071、鈴木誠也に訪れた“厳しい現実”
「ポストシーズンでは先発させられない--」
ファンからそんな辛辣な声も出ていたカブスの今永昇太が、マウンド上でひとつの答えを示した。
現地9月16日（日本時間17日）のブレーブス戦。今永は6回を4安打1失点、8奪三振、無四球に抑え、今季11勝目を飾った。
試合前の時点で今季両リーグワーストタイの34本塁打を浴びていた今永は、8月30日のレッズ戦では5回6失点、3被弾。その直後に現地ファンからは、「今永は大好きだが、ポストシーズンでは先発させられない」といった声まで上がっていた。
◆今永が好投で不安の声を一蹴
ファンが不安を抱くのには、昨秋の記憶もある。2025年の地区シリーズ第5戦で、カブスは今永ではなくブルペンゲームを選択。負ければシーズン終了という大一番で、日本人左腕は最後までマウンドに上がることがなかった。
そして今季も、ポストシーズンでの先発が安泰とはいえない。ブレーブス戦前日には、カブス専門サイト『Bleed Cubbie Blue』が「（ポストシーズンの）3人目の先発を誰に任せるか」をテーマに取り上げ、今永も候補の一人として比較されていた。
その今永は6回1失点の好投でこれに回答。この日は懸案の一発も許さず、試合後には「今永の先発は大歓迎」「今永を嫌いになんてなれない」と、一転して好意的な声も上がった。
たった1試合ですべての不安が消えるわけではないが、それでも自らの投球で空気を変えたことは間違いないだろう。
◆本拠地に響いた「M-V-Pete!」の大合唱
ただ、この試合の主役は今永だけではなかった。むしろ本拠地リグレー・フィールドを最も沸かせたのは、24歳のピート・クロウ＝アームストロング（以下PCA）である。
3回の43号でビリー・ウィリアムズを抜き、カブスの左打者によるシーズン最多本塁打記録を更新すると、7回には44号を右中間へ放った。24歳以下の選手として、1955年のアーニー・バンクスが持つ球団記録にも並んだ。
この日は三塁打を加えた3安打3打点の活躍。スタンドからは「M-V-Pete!」の大合唱が起き、クレイグ・カウンセル監督も、「ファンが将来、子や孫に語り継ぐようなシーズンになる」と称えたほどだ。
PCAは9月だけでも6本塁打。いまやシカゴの称賛を一身に集めているのが、この男であることは説明不要だろう。
◆8月は再契約を望む声も…9月に入って急失速した鈴木誠也
だが、ほんの1か月前にはもう一人の主軸、鈴木誠也にも熱い視線が注がれていた。
鈴木は8月に月間打率.303、6本塁打、20打点をマーク。月末には24号も放ち、現地ファンからは再契約を望む声も上がり、「PCAとともに打線を引っ張る存在」として大きな期待をかけられていた。
ファンからそんな辛辣な声も出ていたカブスの今永昇太が、マウンド上でひとつの答えを示した。
現地9月16日（日本時間17日）のブレーブス戦。今永は6回を4安打1失点、8奪三振、無四球に抑え、今季11勝目を飾った。
試合前の時点で今季両リーグワーストタイの34本塁打を浴びていた今永は、8月30日のレッズ戦では5回6失点、3被弾。その直後に現地ファンからは、「今永は大好きだが、ポストシーズンでは先発させられない」といった声まで上がっていた。
ファンが不安を抱くのには、昨秋の記憶もある。2025年の地区シリーズ第5戦で、カブスは今永ではなくブルペンゲームを選択。負ければシーズン終了という大一番で、日本人左腕は最後までマウンドに上がることがなかった。
そして今季も、ポストシーズンでの先発が安泰とはいえない。ブレーブス戦前日には、カブス専門サイト『Bleed Cubbie Blue』が「（ポストシーズンの）3人目の先発を誰に任せるか」をテーマに取り上げ、今永も候補の一人として比較されていた。
その今永は6回1失点の好投でこれに回答。この日は懸案の一発も許さず、試合後には「今永の先発は大歓迎」「今永を嫌いになんてなれない」と、一転して好意的な声も上がった。
たった1試合ですべての不安が消えるわけではないが、それでも自らの投球で空気を変えたことは間違いないだろう。
◆本拠地に響いた「M-V-Pete!」の大合唱
ただ、この試合の主役は今永だけではなかった。むしろ本拠地リグレー・フィールドを最も沸かせたのは、24歳のピート・クロウ＝アームストロング（以下PCA）である。
3回の43号でビリー・ウィリアムズを抜き、カブスの左打者によるシーズン最多本塁打記録を更新すると、7回には44号を右中間へ放った。24歳以下の選手として、1955年のアーニー・バンクスが持つ球団記録にも並んだ。
この日は三塁打を加えた3安打3打点の活躍。スタンドからは「M-V-Pete!」の大合唱が起き、クレイグ・カウンセル監督も、「ファンが将来、子や孫に語り継ぐようなシーズンになる」と称えたほどだ。
PCAは9月だけでも6本塁打。いまやシカゴの称賛を一身に集めているのが、この男であることは説明不要だろう。
◆8月は再契約を望む声も…9月に入って急失速した鈴木誠也
だが、ほんの1か月前にはもう一人の主軸、鈴木誠也にも熱い視線が注がれていた。
鈴木は8月に月間打率.303、6本塁打、20打点をマーク。月末には24号も放ち、現地ファンからは再契約を望む声も上がり、「PCAとともに打線を引っ張る存在」として大きな期待をかけられていた。