“計算外”のキラキラ電卓!?「仕事用の電卓ほしい」夫から頼まれた妻→“本気のデコ仕様”に「平成ギャルのガラケー思い出す」「使ってて楽しいかって大事」など反響
妻が夫のために作った“規格外”の仕事道具が、SNSで大きな話題を集めている。
投稿したのは、がぶさん（@wanwan_bokujo）。「夫が仕事で使う電卓がほしい、特にこだわりはないと言うのでこちらを納品」という文面とともに、オーロラストーンでデコレーションされた、キラキラ“デコ電卓”の写真を、Xに投稿した。
妻のノリが生んだキラキラ“デコ電卓”
投稿を見た人からは、「作り手のこだわりが素晴らしい逸品」「他の人と被ったり、借りパクされづらくて良いかも」「使ってて楽しいかって大事」「キラッキラやなww」「すごいかわいくてうらやま」「平成ギャルのガラケー思い出す」などの声が寄せられている。
ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。電卓をデコレーションした理由については、「私は派手好きで、持ち物なども人と被らないものを持ちたい＆それでモチベあがるタイプなので、ノリで夫にも渡してみました。仕事と育児の合間で作業したので4～5日かかったと思います。オーロラストーンを使用したので、角度によって色が変わるのがこだわりです」と明かしている。
また、夫の反応については「『すげ～！かわいい～!!』とよろこんでいました。笑 職場で毎日使ってくれているとのことです」と語っている。
さらに「私は平成のガラケー時代から、ストーンデコをずっとやっています。最近はあまり見かけなくなってしまったと感じていましたが、『かわいい』『欲しい』と書いてくださる方がたくさんいてうれしかったです」と話している。（『わたしとニュース』より）