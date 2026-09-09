映画『八つ墓村』×ZOZOTOWNがコラボ 限定Tシャツなど全10型登場 主題歌は松本孝弘率いるTMG
9月18日に全国公開される映画『八つ墓村』とZOZOTOWNがコラボレーションした限定アイテムが、同日よりZOZOTOWN限定で受注販売される。
【画像】怖いけどかわいい！映画『八つ墓村』×ZOZOTOWNコラボアパレル
本企画では、ZOZOTOWNオリジナルデザインのアパレルアイテムに加え、イラストレーターの長場雄氏が本企画のために描き下ろしたイラストを使用したTシャツやトートバッグなど、計10型を展開する。
ラインナップには、劇中の名セリフをプリントした「TATARIJA!!Tシャツ」や、桜をモチーフにした刺繍を施したシャツ、ソックスのほか、「八つ墓フーディー」「ロゴTシャツ」などが登場。長場氏とのコラボアイテムとして、描き下ろしイラストを使用したTシャツとトートバッグも用意される。
受注販売期間は9月18日正午から10月9日正午までで、商品の届け時期は12月上旬を予定している。
また、全国27館の対象劇場では、ZOZOTOWNオリジナルデザインの劇場限定アイテム「映画『八つ墓村』祟りTシャツ」を9月18日から販売予定。数量限定で、なくなり次第販売終了となる。
映画『八つ墓村』は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史の同名小説を、金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作として映画化。『呪怨』シリーズや『犬鳴村』などを手掛けた清水崇監督がメガホンを取り、尾上松也が主演を務める。奥智哉、堀田真由、佐野岳、小野塚勇人、永瀬莉子、中村莟玉、笹野鈴々音、小籔千豊、中島亜梨沙、川瀬陽太、今野浩喜、渋川清彦、髙嶋政伸、高島礼子、滝藤賢一らが出演する。
主題歌には、B'zの松本孝弘率いるTMG（Tak Matsumoto Group）の「DOOM」が起用されている。
【画像】怖いけどかわいい！映画『八つ墓村』×ZOZOTOWNコラボアパレル
本企画では、ZOZOTOWNオリジナルデザインのアパレルアイテムに加え、イラストレーターの長場雄氏が本企画のために描き下ろしたイラストを使用したTシャツやトートバッグなど、計10型を展開する。
ラインナップには、劇中の名セリフをプリントした「TATARIJA!!Tシャツ」や、桜をモチーフにした刺繍を施したシャツ、ソックスのほか、「八つ墓フーディー」「ロゴTシャツ」などが登場。長場氏とのコラボアイテムとして、描き下ろしイラストを使用したTシャツとトートバッグも用意される。
また、全国27館の対象劇場では、ZOZOTOWNオリジナルデザインの劇場限定アイテム「映画『八つ墓村』祟りTシャツ」を9月18日から販売予定。数量限定で、なくなり次第販売終了となる。
映画『八つ墓村』は、シリーズ累計発行部数5500万部を超える横溝正史の同名小説を、金田一耕助の初登場から80周年の節目に完全新作として映画化。『呪怨』シリーズや『犬鳴村』などを手掛けた清水崇監督がメガホンを取り、尾上松也が主演を務める。奥智哉、堀田真由、佐野岳、小野塚勇人、永瀬莉子、中村莟玉、笹野鈴々音、小籔千豊、中島亜梨沙、川瀬陽太、今野浩喜、渋川清彦、髙嶋政伸、高島礼子、滝藤賢一らが出演する。
主題歌には、B'zの松本孝弘率いるTMG（Tak Matsumoto Group）の「DOOM」が起用されている。