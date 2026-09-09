“ベイスターズ大好き”グラビア美女24歳、キャミ姿の最新ショットに反響
タレントの葵りんごが8日にinstagramを更新し、愛知県名古屋市で名古屋グルメを堪能する姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】“ベイスターズ大好き”グラビア美女24歳が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（6枚）
横浜DeNAベイスターズの大ファンであることを公言している葵が「豚骨らぶ」と投稿したのは、笑顔でラーメンに舌鼓を打つオフショット。NYキャップにキャミソール姿の葵が、ラーメンの丼を前に笑顔を見せている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ可愛いお姉さん」「素敵な笑顔の、美人さん」「笑顔可愛くてお洒落で素敵ですね」「豚骨らぶ」などの声が集まっている。
■葵りんご（あおい りんご）
2002年3月22日生まれ。兵庫県出身。アイドルグループでの活動を経て、「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得した。趣味は横浜DeNAベイスターズ観戦。Instagramでは、趣味の横浜戦を現地観戦する姿のほか、サウナを楽しむ姿、グラビアオフショットなども投稿し、スタイル抜群の水着姿でファンを喜ばせている。
引用：「葵りんご」Instagram（@a0._.oi）
【写真】“ベイスターズ大好き”グラビア美女24歳が「スタイル抜群」 大胆な水着姿も（6枚）
横浜DeNAベイスターズの大ファンであることを公言している葵が「豚骨らぶ」と投稿したのは、笑顔でラーメンに舌鼓を打つオフショット。NYキャップにキャミソール姿の葵が、ラーメンの丼を前に笑顔を見せている。
彼女の投稿にファンからは「めっちゃ可愛いお姉さん」「素敵な笑顔の、美人さん」「笑顔可愛くてお洒落で素敵ですね」「豚骨らぶ」などの声が集まっている。
2002年3月22日生まれ。兵庫県出身。アイドルグループでの活動を経て、「ミスヤングチャンピオン2025」でグランプリを獲得した。趣味は横浜DeNAベイスターズ観戦。Instagramでは、趣味の横浜戦を現地観戦する姿のほか、サウナを楽しむ姿、グラビアオフショットなども投稿し、スタイル抜群の水着姿でファンを喜ばせている。
引用：「葵りんご」Instagram（@a0._.oi）