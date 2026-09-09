BREAKING DOWN出場俳優が40代「素敵なオッサンになれるように頑張ります」
格闘技大会「BREAKING DOWN」に出場した経験がある格闘家・俳優の黒石高大が8日にInstagramを更新し、40歳を迎えたことを報告。ファンから祝福の声が殺到している
【写真】BREAKING DOWN出場俳優、ムッキムキの肉体をもっと見る
黒石は元愚連隊総長にして、前田日明プロデュースの格闘技大会「THE OUTSIDER」や、朝倉未来が代表を務める「BREAKING DOWN」に出場経験があり、“濱の狂犬”の異名を取る。夏シーズンの最近では、Instagramにたびたび上裸の海パン姿を公開し、格闘技経験者らしく筋骨隆々とした肉体を披露し、ファンを驚かせている。
そんな黒石がこの日、「40歳になりました」と報告。「いつも機嫌良く余裕を持って ドシっと構えていられる」「素敵なオッサンになれるように頑張ります」と40代の抱負を述べている。
40代を迎えた黒石の投稿には祝福が殺到したほか「若頭おめでとう御座います☆40代も変わらず頑張って下さい」「イケオジすぎてカッコ良い！」「一緒にカッコいい40代過ごしましょ！」「昭和のスターみたい」といった声も寄せられている。
引用：「黒石高大」Instagram（＠kuroishi_takahiro）
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黒石は元愚連隊総長にして、前田日明プロデュースの格闘技大会「THE OUTSIDER」や、朝倉未来が代表を務める「BREAKING DOWN」に出場経験があり、“濱の狂犬”の異名を取る。夏シーズンの最近では、Instagramにたびたび上裸の海パン姿を公開し、格闘技経験者らしく筋骨隆々とした肉体を披露し、ファンを驚かせている。
そんな黒石がこの日、「40歳になりました」と報告。「いつも機嫌良く余裕を持って ドシっと構えていられる」「素敵なオッサンになれるように頑張ります」と40代の抱負を述べている。
40代を迎えた黒石の投稿には祝福が殺到したほか「若頭おめでとう御座います☆40代も変わらず頑張って下さい」「イケオジすぎてカッコ良い！」「一緒にカッコいい40代過ごしましょ！」「昭和のスターみたい」といった声も寄せられている。
引用：「黒石高大」Instagram（＠kuroishi_takahiro）