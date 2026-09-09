『君は夏のなか』第11話 “渉”奥智哉＆“千晴”杢代和人の距離が開いていく
俳優の奥智哉と「原因は自分にある。」の杢代和人がダブル主演を務めるドラマ『君は夏のなか』（テレビ東京ほか／毎週水曜24時30分）の第11話が今夜放送。渉（奥）と千晴（杢代）の距離が開いていく。
【写真】ドラマ『君は夏のなか』第11話 切なげな表情を浮かべる渉（奥智哉）
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
■第11話あらすじ
映画「青写真」の聖地へやってきた渉と千晴。誘ってくれた秋吉（今井柊斗）や、偶然出会った新見（大下ヒロト）と共に4人で行動することに。
千晴に留学の真相を確かめたい渉だったが、過去のようにまた黙って去られる恐怖と不安から踏み出せずにいた。隠し事への不信感とすれ違う想いから、次第に距離が開いていく二人。そんな中、展望台を探して一人山道へ入った渉は足を滑らせてしまう。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。
【写真】ドラマ『君は夏のなか』第11話 切なげな表情を浮かべる渉（奥智哉）
原作は、BL界で数々の話題作を生み出してきた古矢渚による同名作。BL界でピュアな作品の代表格として瞬く間に話題となり、何度も重版を重ねた人気作が、このたび、初めて映像化。共通の趣味を持つ男子高校生、渉と千晴のひと夏の恋愛模様を甘く爽やかに描いた、清涼感あふれる青春恋愛劇がこの夏、幕を開ける。
映画「青写真」の聖地へやってきた渉と千晴。誘ってくれた秋吉（今井柊斗）や、偶然出会った新見（大下ヒロト）と共に4人で行動することに。
千晴に留学の真相を確かめたい渉だったが、過去のようにまた黙って去られる恐怖と不安から踏み出せずにいた。隠し事への不信感とすれ違う想いから、次第に距離が開いていく二人。そんな中、展望台を探して一人山道へ入った渉は足を滑らせてしまう。
ドラマ『君は夏のなか』は、テレビ東京ほかにて毎週水曜24時30分放送。