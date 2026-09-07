「コーヒー」で脈が飛ぶ？不整脈を引き起こす“あの意外な原因”とは

コーヒーに含まれるカフェインは、交感神経を刺激して心拍数や血圧を一時的に変化させる成分です。健康な方であれば問題になりにくい場合がほとんどですが、不整脈を起こしやすい方にとっては、心房内の電気信号の乱れを誘発する要因の一つになる可能性があります。心房粗動のしくみとカフェインとの関係について、わかりやすく解説します。

監修医師：

本多 洋介（Myクリニック本多内科医院）

群馬大学医学部卒業。その後、伊勢崎市民病院、群馬県立心臓血管センター、済生会横浜市東部病院で循環器内科医として経験を積む。現在は「Myクリニック本多内科医院」院長。日本内科学会総合内科専門医、日本循環器学会専門医、日本心血管インターベンション治療学会専門医。

心房粗動とコーヒーの関係を知る

このセクションでは、コーヒーに含まれるカフェインが心臓にどのような影響を与えるのか、そして心房粗動との関係について解説します。コーヒーは多くの人が毎日口にする飲み物だからこそ、その影響をきちんと理解しておくことが大切です。

カフェインが心臓に与える影響

コーヒーに含まれるカフェインは、中枢神経を刺激して交感神経を優位にする働きを持つ成分です。カフェインを摂取すると、アドレナリンなどのホルモンが分泌されやすくなり、心拍数が上がったり、血圧が一時的に上昇したりすることが知られています。健康な人であれば、この反応は一時的なものでおさまることがほとんどです。

しかし、心臓に何らかの問題を抱えている人や、不整脈を起こしやすい素因のある人にとっては、カフェインによる刺激が発作の引き金となる場合があります。カフェインは心臓の電気信号の伝わり方（刺激伝導系）にも影響を与えることがあり、心房の電気的な活動を乱す可能性があると考えられています。

心房粗動とは、心臓の上側の部屋である「心房（しんぼう）」が、1分間に250～350回程度という非常に速いペースで規則正しく空打ちしてしまう不整脈です。似た病気に「心房細動（しんぼうさいどう）」がありますが、心房細動が「心房がバラバラに細かく震える状態」であるのに対し、心房粗動は「心房内で電気信号が大きな回廊をグルグルと規則的に旋回（リエントリー）している状態」という違いがあります。カフェインによる交感神経への刺激は、こうした異常な電気の回廊を誘発・持続させやすくする要因の一つとして考えられています。

ただし、コーヒーを飲むすべての人が心房粗動を起こすわけではありません。個人差や摂取量、飲むタイミング、その人の持つ基礎疾患によって影響の程度は大きく異なります。コーヒーと心臓の関係は一概に「危険」と断言できるものではなく、自分自身の身体の反応を丁寧に観察することが重要です。

コーヒーの摂取量と心房粗動リスクの関係

コーヒーの摂取量と心房粗動リスクの関係については、これまでさまざまな研究が行われてきました。一部の研究では、適度なコーヒー摂取（1日2～3杯程度）は心房細動（しんぼうさいどう）のリスクを必ずしも高めないという結果も報告されています。ただし、心房粗動と心房細動は異なる病態であり、一律に同じ結論を当てはめることは難しい部分もあります。

一方で、カフェインを大量に摂取した場合や、もともと不整脈を起こしやすい体質の方では、心拍の乱れが生じやすくなるリスクがあるとも考えられています。特に、過去に心房粗動の発作を経験したことのある人、あるいは心房粗動の治療中の人は、主治医と相談のうえでカフェイン摂取量を管理することが望まれます。

また、コーヒーだけでなく、エナジードリンクや濃い緑茶、紅茶なども相応のカフェインを含んでいます。「コーヒーさえ控えれば大丈夫」と考えず、カフェイン全般の摂取状況を把握することが、心房粗動のリスク管理につながります。日常的に身体の状態を観察しながら、過度な摂取を避ける習慣を身につけることが大切です。

まとめ

心房粗動は、高血圧による心臓への負担や飲酒・睡眠時無呼吸などが背景となって起こりやすい不整脈です。カフェインの影響には個人差があり、症状との関連を自分で観察することが大切です。心房粗動はカテーテルアブレーション治療などで根治を目指せる疾患でもあります。

日頃から血圧測定や脈拍チェックの習慣をもち、高血圧の治療や生活習慣の改善に取り組むことが予防につながります。前兆となる動悸や脈の異常を感じたら放置せず、早めに循環器内科の専門医を受診して正確な診断と治療を受けましょう。

参考文献

一般社団法人 日本循環器学会 / 日本不整脈心電学会「2020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン」

日本高血圧学会「高血圧管理・治療ガイドライン2025」