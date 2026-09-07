記事ポイント ワーナー ブラザース スタジオツアー東京が2026年3月2日から開業以来初のブランド ワーナー ブラザース スタジオツアー東京が2026年3月2日から開業以来初のブランド キャンペーン を展開しています。映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画「ホグワーツからの招待状」が2026年3月18日から2026年9月6日まで開催されました。施設は開業からまもなく3周年を迎え、Googleレビューで4.7の評価（2026年3月1日時点）を獲得しています。

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、開業以来初のブランドキャンペーンを2026年3月2日から展開しています。

タグラインは「さぁ、魔法のような旅に出よう」で、映画「ハリー・ポッター」シリーズ誕生25周年の節目に合わせた内容です。

期間中には特別企画「ホグワーツからの招待状」も開催され、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』の世界を新たな体験として届けました。

「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京」

正式名称：ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッター キャンペーン 開始日：2026年3月2日（月）タグライン：「さぁ、魔法のような旅に出よう」展開チャネル：TV CM ／デジタル 広告 ／オウンドデジタル／オウンドソーシャル その他公式ソーシャル：@wbtourtokyo

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京は、映画「ハリー・ポッター」および「ファンタスティック・ビースト」シリーズの制作の舞台裏を体験できる、没入型エンターテイメント施設です。

開業からまもなく3周年を迎える施設で、ハリー・ポッターの本拠地であるイギリスに次いで世界で2番目、アジア初のスタジオツアーとして多くの来場者を迎えてきました。

Googleレビューでは国内大規模エンターテイメント施設として4.7の評価（2026年3月1日時点）を獲得し、「期待を超える体験」との声が寄せられています。

運営元であるワーナー ブラザース スタジオ ジャパンのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーの山崎佐智子さんは、次のように述べています。

スタジオツアー東京は、映画の世界観に深く触れながら、質の高い時間をお楽しみいただける施設です。

ご友人同士やご家族はもちろん、お一人でも、それぞれのかたちで忘れられない思い出を紡ぎ、想像力が広がる特別なひとときをお過ごしいただきたいと考えております。

本キャンペーンを通じて、より多くの皆さまにその魅力を感じていただき、実際にお越しいただけることを楽しみにしております。

今後も、期待を超える体験価値を創出し続けてまいります。

タグライン「さぁ、魔法のような旅に出よう」には、映画本編でハリーたちが9と3/4番線からホグワーツ特急に乗り込み魔法の世界へ旅立つ場面のように、訪れる人一人ひとりが物語へ踏み出す“旅立ちの場所”でありたいという思いが込められています。

キャンペーン映像は、通勤電車のホームから始まり、次の瞬間に魔法界のホームである「9と3/4番線」へと切り替わる構成で、スタジオツアー東京で体験できる数々のシーンを紹介しています。

ホグワーツからの招待状

実施期間：2026年3月18日（水）～2026年9月6日（日）テーマ：映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年記念

「ホグワーツからの招待状」は、映画『ハリー・ポッターと賢者の石』公開25周年を記念した特別企画として、2026年3月18日（水）から2026年9月6日（日）まで開催されました。

シリーズ第1作目をテーマに、長年のファンはもちろん、これから作品に触れる人にとってもハリー・ポッターの冒険のはじまりを体験できる内容でした。

期間中は、無数のキャンドルが灯る大広間が＜組分けの儀式＞の舞台へと変貌するなど、ハリーが初めて出会った驚きと興奮に満ちた日々をたどる“魔法の世界”が広がりました。

開催に合わせて限定フードも登場しました。

企画の詳細は特設サイトでも公開されました。

映画「ハリー・ポッター」の世界を全身で体験できるスタジオツアー東京で、映画セットや衣装、小道具を間近に楽しめます！

9と3/4番線からホグワーツ特急へ乗り込む物語の始まりを思わせるキャンペーン映像で、旅立ちの気分を味わえます。

ご友人やご家族、お一人でも、それぞれの楽しみ方で忘れられない思い出を紡げる場所です。

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