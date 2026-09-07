ホワイトソックス・村上宗隆（26）が日本時間7日のツインズ戦に「3番・一塁」で出場。

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前日の同カードで30号2ランを放って大台に乗せた。日本人選手による30本塁打は松井秀喜、大谷翔平、鈴木誠也に次ぐ4人目で、渡米1年目では初の快挙だった。

5年ぶりの地区優勝を目指すホ軍を牽引する村上に関し、ここにきて契約延長の話題でもちきりである。昨オフ、2年総額3400万ドル（約53億円）の“バーゲン価格”で入団しただけに、今季の働きを認めるホ軍のクリス・ゲッツGMも代理人サイドと契約の見直しに関する交渉を進めていると明かしている。

米移籍情報サイトの「トレード・ルーモア」によれば、少なく見積もっても球団最高額「5年7500万ドル」（約117億円）超えは確実で、1億ドル（約156億円）規模の契約を手にする可能性もあると予想している。

ポストシーズンでのパフォーマンス次第で、村上の市場価値はさらに高騰しそうだ。

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目覚ましい活躍を見せる村上だが、いま球界では別の「村上」が注目を集めている。恫喝、暴行、中絶強要を報じられたソフトバンクの2024年ドラ1村上泰斗（19）だ。いったいどこを見込まれてドラ1指名されたのか。その素質はどれほどのものだったのか。●関連記事 【もっと読む】ソフトバンク村上泰斗（19）の正体 では、それらについて詳しく報じている。