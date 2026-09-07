見た目はキリッとしたイケメンボーイ。声も低くてクールな印象の猫さん。ところがパパが帰宅したら…嬉しすぎて大興奮！おしゃべりが止まらない！投稿は、記事執筆時点で11.5万回の再生数を記録し「かまってちゃん、かわゆい～～」といった声がたくさん寄せられています。

【動画：甘えん坊な猫→パパが家に帰ってくると、膝の上に乗って…尊すぎる光景】

クールな見た目のティガくん

Instagramアカウント「kijishiro_tiga」に投稿されたのは、パパが帰宅後の飼い猫ティガくんのとっても可愛らしい一面です。ティガくん、見た目は体も大きく、キリッとした顔立ちのクールなイケメン。

声もその見た目どおり、ちょっと太めで低めなのだそう。ですが見た目とは裏腹にとっても甘えん坊なんだといいます。この日も、パパが帰宅すると大きなだみ声で、『ニャーニャー』とおしゃべりが止まらなかったとか。

パパ曰く「猫の中でもとんでもなく甘えん坊」

そのまま当然の如くスルリとパパの膝に乗り、ゴロゴロと言いながら甘えん坊ぶりを炸裂させていたそうです。パパ曰く、「猫の中でもとんでもなく甘えん坊だと思う」と言い切るほど、普段からそんな姿を見せてくれているんだそう。

こんなに嬉しそうに甘えてくれたら、仕事も早々に済ませて飛んで帰ってきたくなります。パパが体を撫でたり、お尻をポンポンする度にちょっとだみ声で嬉しそうにおしゃべりしていたそうです。そんな姿になんだかほっこりします。

コミュ力も抜群

そしてティガくんはとっても受け答えが上手なんだといいます。パパが「寂しかったんか?」と聞くとすかさず「ニャー！」としっかりと顔を見てお返事！名前を呼ばれてもすかさずお返事！なんて賢いのでしょう。

パパの言っていることをしっかり理解してまるで会話しているかのようです。ナデナデされている間もゴロゴロ言いながら何かをパパに伝えているようで男同士でも相思相愛！とってもパパが大好きなデレデレティガくんなのでした。

投稿には「可愛くてたまんないですね～」「何もかも放り出して愛猫と山に篭りたい・・・猫飼ってないけど」「甘えて可愛い‎、癒されます」「ずっとゴロゴロしちゃって鳴き方ポケモンみたい（笑）」「かわいい×100」「猫はあざとい」「男同士の会話いいね！」「この動画見てたら、甘えんぼの声に刺激されたのか、うちの子もおひざに乗ってきてくれました。ありがとうございます」といったコメントと共にいいね件数が1万件に迫る勢いです。

この他にも、Instagramアカウント「kijishiro_tiga」には、愛猫ティガくんの幸せそうな毎日がたくさん投稿されています。見た目はキリッとしていてもやっぱり常にデレデレの甘えん坊さんのようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「kijishiro_tiga」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。