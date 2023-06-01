岐阜県本巣市のケーキ店兼住宅で5人が死傷した放火とみられる火事で、搬送後に死亡した男性が、上半身に服を着ておらず、車の中で意識がもうろうとした状態で見つかっていたことがわかりました。

【写真を見る】【独自】岐阜・本巣市のケーキ店火事で死亡 男性1人は車の中で発見 上半身に服着ず意識もうろう

5日午後9時ごろ、岐阜県本巣市のケーキ店「さんらいず」から火が出ました。



当時、2階の住宅部分では、店のオーナーの66歳の女性やその知人ら同世代の11人が集まっていました。

火事はこのうち1人が火をつけた放火とみられ、焼け跡からは男女2人の遺体が見つかりました。



男性は、腹を刺されたことによる失血死、女性は、急性一酸化炭素中毒死でした。

また、病院に搬送された3人のうち、その後死亡した岐阜県瑞穂市に住む葬祭業の会社役員・林寛至さん70歳は、店の駐車場に止めた車の中で、意識がもうろうとした状態で見つかっていたことが、捜査関係者などへの取材で新たにわかりました。



林さんは上半身に服を着ておらず、重いやけどをしていたとみられています。



警察は、林さんがなぜ車内で見つかったかなど、車を押収し、詳しいいきさつを調べています。