科学が証明！お金の貯め方

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「今年こそお金を貯めよう」と決意しても、節約が長続きしない、つい買い物をしてしまう、頑張っているのに預金残高がなかなか増えない……。そんなとき、「自分は意志が弱いから」と考えてしまいがちだが、貯蓄が続かない原因は、必ずしも意志の弱さにあるわけではない。

【写真】科学的根拠がある「浪費を減らす方法」と「貯蓄を増やす方法」

「貯まらない」は意志とは無関係?

「脳や心の働きは、意志よりも環境に強く影響されます。だから、頑張って自分をコントロールするよりも、自然と貯まる環境をつくってしまうことがポイントになります」

　そう話すのは、明治大学教授の堀田秀吾さん。

　つまり、貯蓄に必要なのは気合や根性ではなく、自分の性格に合った方法を選び、ムダ遣いをしにくい行動を身につけ、最後は自動的に貯まっていく仕組みをつくることなのだ。それはハーバードやオックスフォード、スタンフォードといった名門大学の脳科学心理学行動経済学の最新の研究でも明らかにされているという。

まずは「自分に合う貯め方」を知る

　貯蓄を始めるなら、いきなり「毎月○万円貯める」と決めるよりも、まず自分がどんな性格なのかを知ることから始めたい。心理学では、人の性格を大きく5つの傾向に分ける「ビッグファイブ」という考え方があり、貯蓄についても、自分の性格に合った方法を選ぶことで、目標達成を後押しできるという研究がある。

　例えば、外向性が高く、人との交流が好きな人なら、ひとりで黙々と貯めるより、共通の趣味を持つ友人と一緒に貯金に挑戦するなど、人とのつながりを利用する方法が向いている。一方、協調性が高く、他人への思いやりが強い人は、「家族のため」「誰かの役に立つため」など、誰かのためになる目標を設定するとやる気が出やすい。

　誠実性が高く、計画的に行動する人なら、毎月決まった額を自動的に積み立てるなど、ルールを決めてしまうのが効果的。反対に、不安を感じやすい神経症傾向の人は、最初から大きな目標を掲げると負担になりやすいため、買い物のたびに少額を貯めるなど、小さな成功体験を積み重ねる方法がいい。

　そして、新しいことや変化が好きな開放性のある人は、旅行や趣味など「楽しみ」のために貯めたり、ゲーム感覚で進捗を記録したりすると続けやすい。

「大切なのは、万人にとっての正解を探すことではなく、自分の性格と相性のいい方法を選ぶこと。無理な方法では続きませんが、自分に合った方法なら、貯蓄への意欲も高まりやすくなります」（堀田さん、以下同）

次は「買わない脳」につくり替える

　自分に合う貯め方がわかったら、次に取り組みたいのが、そもそもお金をムダに使わないための工夫だ。ポイントになるのが、「お金を使った」という実感を持つこと。クレジットカードやキャッシュレス決済は便利な半面、現金のように財布からお金が減っていく感覚が弱く、つい余計なものまで買ってしまいやすい。

「現金で支払うと、お金が減ることと買い物が同時に起こるので、『支払いの痛み』を感じやすくなります。逆にカードなどでは、支払いと実際にお金が減る感覚の結びつきが弱くなるため、浪費につながりやすいのです」

　使いすぎが気になるなら、現金払いに戻したり、あらかじめ使う金額だけを入金したプリペイドカードを利用したりするなど、「いくら使ったか」が目に見える方法に変えてみよう。また衝動買いをしそうになったときは、欲しいものを目の前にしたまま「買うか、買わないか」と考えるのではなく、買ったあとの現実と、買わずにお金を残した未来を比べてみるのも手だ。

「欲しいと思った瞬間は、その商品を手に入れたよい未来だけを考えてしまいますが、そこで少し立ち止まり、『買ったけれど、ほとんど使っていない』と予想した現実と、『そのお金を残して、1年後に別のことに使っている自分』を比べてみるのです」

　こうして未来と現実を頭の中で比べるだけでも、衝動的な欲求から少し距離を置くことができるという。

　また「せっかくお金を払ったのだから」と、使っていないサブスクなどを解約できないこともあるだろう。すでに支払ってしまい、取り戻せないお金は「サンクコスト」と呼ばれるが、これはいわば「もったいない」という気持ちに縛られている状態。

　過去に払ったお金が惜しいからと、これからも払い続ける必要はない。大切なのは、「これまでいくら払ったか」ではなく、「これからもお金を払う価値があるか」で判断することだ。

そして頑張らなくても貯まる仕組みを

　自分の性格に合った方法を選び、ムダ遣いを防ぐ工夫を取り入れたら、最後に欠かせないのが、意志に頼らなくてもお金が残る仕組みづくりだ。

「貯蓄の習慣化には、仕組みづくりが欠かせません。給与口座から自動的に天引きして貯蓄する方法は、その代表です」

　旅行用、老後資金、家電の買い替えなど、お金に用途別の名前をつけて口座を分けるのも有効。目的が明確になると、「何となく貯める」よりも目標を意識しやすくなり、達成に向けて行動しやすくなる。

　貯蓄の成果を通帳やスマホなどで記録し、「これだけ貯まった」という変化を目に見える形にすることも大切。小さな成功を実感できれば、「自分にもできる」という自信につながり、次の行動を続ける力になる。

「貯蓄は、遠い将来の大きな目標だけを見ていると、なかなか達成感を得られません。大きな目標と同時に、身近な小さな目標も持ちましょう。まずは今月はこれだけ残せたという小さな達成感を味わうこと。それが次の一歩を生み、また貯めようという気持ちにつながっていきます。貯蓄を苦しい我慢から、できたことが目に見える習慣へ─。その感覚をつかめれば、預金残高は少しずつ変わり始めます」

教えてくれたのは堀田秀吾さん

明治大学教授。言語学博士。シカゴ大学博士課程修了。心理言語学、法言語学、コミュニケーション論を専門とし、学術的な知見を「今日から使える知恵」に翻訳することをライフワークとし、著書は70冊を超える。

＜取材・文／百瀬康司＞

週刊女性2026年9月8日・15日号