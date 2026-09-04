女子バスケットボールワールドカップ2026

バスケットボール女子日本代表（世界ランク10位）は4日、ドイツ・ベルリンでワールドカップ（W杯）の初戦に臨み、マリ（同18位）に102-97で逆転勝ちした。31歳の林咲希（富士通）が3ポイント（3P）シュート9本を決めて27得点と大爆発。「エグすぎ」「天才天才天才」とファンを沸かせた。

サイズとフィジカルで勝るマリに序盤からリードを許す苦しい展開。しかし、計20本の3Pを決めるなど逆転で勝利をものにした。特に際立ったのは東京五輪の銀メダルにも貢献した林だった。3Pは15本を放ち、9本成功。成功率は驚異の60％を記録した。23分27秒の出場で両軍最多の27得点を重ねた。大会公式Xは9本の3Pが大会記録であることを伝えた。

立て続けに決まる3PにX上のファンも騒然。「世界よこれが林咲希だ」「林エグすぎ」「林ちゃん 神」「#だから林えぐいて」「林咲希レベチ」「林えぐすぎて神超えた」「林咲希様！！！！！！すごすぎる！！！！！！」「林咲希ディープスリーで9本目!!!!!! 天才天才天才」と驚きと称賛の声が続出した。

日本の次戦は日本時間6日の午前1時。地元ドイツと対戦する。



（THE ANSWER編集部）