姉妹の結婚相手にモヤモヤしてしまうことも。自分の実家でえらそうにされると、不満がたまりますよね。今回は、姉の旦那さんに反撃した人のエピソードをご紹介します。

姉は召使いか何かですか？

「姉の旦那さんが嫌いなんです。エリートだかなんだか知らないけど、私の両親をバカにしたような態度だし。お盆に実家に帰ってきたときは、母の作った料理をほとんど残し、母は『口に合わなかったかしら』と悲しそうでした。母は早朝から料理を作っていたのに……大人なんだから出されたものは黙って食べるのが礼儀でしょ。うちの母は調理のパートをしているから料理が下手というわけではないし、庶民的な味は口に合わないとでも言いたいの？

姉や母に当然のように食器を片付けさせ、自分はスマホをポチポチ。そんな姿を見たら腹が立って。『仕事はできるのにお皿を下げることはできないんですね』と嫌味を言ってやりました。『この家ではお客さんに片づけをさせるの？』なんて言ってきたので、『ご自分の実家ではうちの姉に家事をさせてるんですよね？ 姉は召使いか何かですか？』って言い返しました。

姉に止められてそれ以上言えなかったけど、この旦那さんはモラハラっぽいし、義実家でこきを使われる姉が可哀想で守ってあげたかっただけなんです。さっさと離婚して実家に戻ってくればいいのに……なんて、簡単に言えちゃうのは私がまだ学生だからかな。私だったら、自分の家族を大切にしてくれない人とは結婚したいなんて思えないけど」（体験者：20代女性・学生／回答時期：2026年8月）

▽ 姉妹の旦那さんにモヤモヤする人って、意外と多いんですよね。自分の実家でえらそうにされるとイラっとしてしまいます……。血がつながった姉妹だけど「何でこんな人を選んだの？」と不思議に思ってしまうのです。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。