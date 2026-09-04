本拠地カージナルス戦

米大リーグ、ドジャースは2日（日本時間3日）、本拠地カージナルス戦で6-8と痛恨の逆転負けを喫した。この日の試合に対して米メディアの記者は「これほど閑散としているのに驚いた」と、“異変”を伝えている。

この日は、ドジャースと8月にスポンサー契約を結んだばかりの日本の「サイゲームス」社が、「2025 World Series Ohtani Ring Presented by Cygames」として開催。来場者には、大谷翔平投手モデルのチャンピオンリングが配布された。

しかし米専門メディア「ドジャー・ブルー」で編集長を務めるブレイク・ウィリアムズ氏は「ショウヘイのリング配布日だというのに、ドジャースタジアムがこれほど閑散としているのに驚いた」と自身のXに投稿。「ショウヘイのグッズが配布される試合はチケットが完売するものだからね」と付け加えた。

試合の観客数は4万5900人。今季ここまで平均5万人を超えているドジャースにとっては、やや寂しい数字といえる。これにはX上の現地ファンからも辛辣な声があがった。

「値段が高すぎるんだよ」

「今は誰もこんなチーム見たくないだろ」

「ショウヘイの存在感が無くなったからな」

「チームのプレーぶりが酷すぎるんだよ」

「今シーズンはずっとガラガラだよ」

大谷は「1番・DH」で先発出場したが、4打数4三振に終わっている。



（THE ANSWER編集部）