新ドラマ『ハリー・ポッター』日本ではHuluまたはPrime Videoで U-NEXTでの「HBO Max」は9月末終了
日本における「HBO Max」の視聴環境が、この秋、大きく変わる。U-NEXTは9月2日、同月30日をもって「HBO Max」ブランドの展開を終了すると発表した。一方、翌10月1日からはHuluとPrime Videoでコンテンツ提供がスタート。年末には、「ハリー・ポッター」の新作ドラマシリーズの配信も控えている。
【画像】『ハリー・ポッター』新作ドラマシリーズの場面カット
U-NEXTではこれまで、HBO、Max Originalsをはじめとする数々の作品を「HBO Max」ブランドで提供してきた。今回の発表では、「HBO Max」対象作品について、作品ごとに配信終了日が異なる場合があるとして、各作品ページで確認するよう案内している。
実際、8月17日にU-NEXTで独占配信が始まったばかりのDCドラマ『ランタンズ』も、9月30日午後11時59分で配信終了予定となっている。気になる作品がある場合は、それぞれの作品ページで配信終了日を確認しておいたほうがよさそうだ。
また、今後についてU-NEXTは、「Warner Bros. Discoveryとの作品ライセンスに関する取り組みは今後も継続し、Warner Bros.の映画作品をはじめ、さまざまな作品を引き続きU-NEXTでお楽しみいただけるよう、取り組んでまいります」と説明している。
10月1日から、新たに「HBO Max」のコンテンツを展開するのがHuluとPrime Videoだ。
Huluでは、日本テレビ、Hulu、WBDによるグローバル・パートナーシップのもと、新ブランド「HBO Max on Hulu」がスタートする。Huluの月額会員であれば「HBO Max」のための追加料金はかからず、対象作品を見放題で楽しめる。なお、Huluの通常見放題プランは10月1日から月額利用料金が1026円（税込）から1320円（税込）に改定される（一部の決済方法などを除く）。
サービス開始時には、『THE LAST OF US』『ゲーム・オブ・スローンズ』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』『ランタンズ』などをラインアップ。映画「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズなども提供される。
Prime Videoでは10月1日から、追加サブスクリプションとして「HBO Max」を提供する。料金は、最大1080p（HD）・2台同時視聴に対応するスタンダードが月額1000円（税込）、4K UHD・4台同時視聴に対応するプレミアムが月額1400円（税込）。Prime Video内でHBO Maxの契約・解約から作品の視聴までできる。
そして注目される「ハリー・ポッター」の新作ドラマシリーズ。第1シーズン『ハリー・ポッターと賢者の石』は、Huluでは「12月下旬」、Prime VideoのHBO Maxでは「クリスマス」に配信予定としている（9月1日時点）。
（C）2026 WarnerMedia Direct Asia Pacific, LLC. HBO Max and related elements are property of Home Box Office, Inc. All rights reserved.
【画像】『ハリー・ポッター』新作ドラマシリーズの場面カット
U-NEXTではこれまで、HBO、Max Originalsをはじめとする数々の作品を「HBO Max」ブランドで提供してきた。今回の発表では、「HBO Max」対象作品について、作品ごとに配信終了日が異なる場合があるとして、各作品ページで確認するよう案内している。
また、今後についてU-NEXTは、「Warner Bros. Discoveryとの作品ライセンスに関する取り組みは今後も継続し、Warner Bros.の映画作品をはじめ、さまざまな作品を引き続きU-NEXTでお楽しみいただけるよう、取り組んでまいります」と説明している。
10月1日から、新たに「HBO Max」のコンテンツを展開するのがHuluとPrime Videoだ。
Huluでは、日本テレビ、Hulu、WBDによるグローバル・パートナーシップのもと、新ブランド「HBO Max on Hulu」がスタートする。Huluの月額会員であれば「HBO Max」のための追加料金はかからず、対象作品を見放題で楽しめる。なお、Huluの通常見放題プランは10月1日から月額利用料金が1026円（税込）から1320円（税込）に改定される（一部の決済方法などを除く）。
サービス開始時には、『THE LAST OF US』『ゲーム・オブ・スローンズ』『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』『ザ・ピット／ピッツバーグ救急医療室』『ランタンズ』などをラインアップ。映画「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズなども提供される。
Prime Videoでは10月1日から、追加サブスクリプションとして「HBO Max」を提供する。料金は、最大1080p（HD）・2台同時視聴に対応するスタンダードが月額1000円（税込）、4K UHD・4台同時視聴に対応するプレミアムが月額1400円（税込）。Prime Video内でHBO Maxの契約・解約から作品の視聴までできる。
そして注目される「ハリー・ポッター」の新作ドラマシリーズ。第1シーズン『ハリー・ポッターと賢者の石』は、Huluでは「12月下旬」、Prime VideoのHBO Maxでは「クリスマス」に配信予定としている（9月1日時点）。
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