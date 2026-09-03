叱られた犬の「衝撃的な態度」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で38万2000回再生を突破し、「肝が据わってるｗ」「さすがやでｗｗｗ」「タフな精神が好き…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：植木を噛みちぎった犬を叱った結果→『反省しているかな』と様子を見ると…信じられない『まさかの態度』】

叱られたフレンチブルドッグ

Instagramアカウント「burufami」の投稿主さんは、フレンチブルドッグの『アビー』ちゃんの日常を紹介しています。

アビーちゃんは、この日やらかしてしまいました。なんと植木を噛みちぎってしまい、パパに叱られたのです。

しばらくして、アビーちゃんがいる部屋が静かになりました。「反省しているかな」と心配になった投稿主さん。様子を見に行ってみると、そこにはまさかの光景がありました。

なんとアビーちゃんは、クッションの上ですっかり熟睡。しかも仰向けになり、全身から力が抜けたような姿で眠っていたそうです。

叱られた直後とは思えない、あまりにも堂々とした寝姿。「本当に反省しているの？」とツッコミたくなるほど。

肝が据わりすぎているアビーちゃんの態度に、投稿主さんもびっくり。それでも、無防備な寝姿を見ているうちに、思わず笑ってしまったという一幕でした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「よほど全力で噛みちぎったのねw」「ワイの勝ちやで感が強いｗ」「だるーって感じが伝わってくる(笑)」など沢山の反響がありました。

クスッと笑える悪癖！？

そんなアビーちゃんについて、パパにはもうひとつ心配なことがあるそうです。それは、まさかの「食っちゃ寝」。

なんと、ご飯を食べている途中で、そのままウトウトしてしまうのだとか。

食べながら眠り、慌てて目を覚ましてキョロキョロ。寝ぼけたような表情を見せる姿は、なんともおとぼけです。

タフでマイペースな性格は、家族にとって癒やしそのものなのでしょう。

Instagramアカウント「burufami」には、アビーちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「burufami」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。