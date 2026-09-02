実写映画『ストリートファイター』本予告 リュウVSケン、波動拳や昇龍拳が炸裂
対戦格闘ゲームをハリウッドで実写映画化した『ストリートファイター／ザ・ムービー』（10月16日、全世界同時公開）の本予告映像が解禁された。リュウとケンの対決をはじめ、波動拳、昇龍拳、スーパー頭突きなど、ゲームでおなじみの必殺技が次々と登場する。
【動画】実写映画『ストリートファイター』本予告映像
本予告は、9月1日に東京・新宿PePe広場で開催された来日記念イベントで世界初公開されたもの。同イベントを皮切りに、全世界プロモーション「ストリートファイター・ワールドウォリアー・ツアー」がスタートした。
映像は、幼い頃からともに武術の道を歩んできたリュウ（アンドリュー・小路）とケン（ノア・センティネオ）が、激しく拳を交える場面から始まる。闇を宿したような目をしたリュウが、ケンに向かって波動拳を放つ。かつての盟友である2人の間に何が起きたのか、波乱の物語を予感させる幕開けとなっている。
これまで謎に包まれていた本作のストーリーもひも解かれる。髪とひげを伸ばし、世間から離れて暮らしていたリュウのもとには、謎の女性格闘家・春麗（カリーナ・リャン）が現れ、「ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）」の開催を告げる。
一方、リュウと別れたケンは、格闘技大会やテレビ番組に出演し、華やかな世界で脚光を浴びていた。しかし、観客を沸かせる“道化”を演じるうちに、本来の自分を見失いつつあった。そんなケンも出場する大会の裏に潜む陰謀を察知したリュウは、再び戦いの渦中へと身を投じることを決意する。
シリーズを代表するファイターたちとのバトルも公開された。エドモンド本田の道場へ単身乗り込んだリュウは、「スーパー頭突き」や「百裂張り手」に追い詰められながら、「竜巻旋風脚」で応戦。ケンは、伸縮自在の手足を操るダルシムとの攻防の末、強烈な「昇龍拳」を放つ。
さらに映像終盤には、総帥ベガが率いる悪の組織・シャドルーが登場。キャミィ（メル・ジャーンソン）やバルログ（オーヴィル・ペック）らが立ちはだかり、リュウ、ケンとともに春麗も加わり、激しい戦いに挑む。
来日記念イベントには、ノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモア、キタオ・サクライ監督が出席。本作の吹替声優を務める狩野英孝と、ゲーム『ストリートファイター6』のディレクター・中山貴之氏も登壇した。
1987年に誕生した『ストリートファイター』シリーズは、世界累計販売本数6000万本を突破（2026年6月30日現在）。実写映画版は、カプコンと、『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などを手がけたレジェンダリー・ピクチャーズが製作し、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリーが全世界配給を担う。
【動画】実写映画『ストリートファイター』本予告映像
本予告は、9月1日に東京・新宿PePe広場で開催された来日記念イベントで世界初公開されたもの。同イベントを皮切りに、全世界プロモーション「ストリートファイター・ワールドウォリアー・ツアー」がスタートした。
これまで謎に包まれていた本作のストーリーもひも解かれる。髪とひげを伸ばし、世間から離れて暮らしていたリュウのもとには、謎の女性格闘家・春麗（カリーナ・リャン）が現れ、「ワールドウォリアートーナメント（世界格闘王決定戦）」の開催を告げる。
一方、リュウと別れたケンは、格闘技大会やテレビ番組に出演し、華やかな世界で脚光を浴びていた。しかし、観客を沸かせる“道化”を演じるうちに、本来の自分を見失いつつあった。そんなケンも出場する大会の裏に潜む陰謀を察知したリュウは、再び戦いの渦中へと身を投じることを決意する。
シリーズを代表するファイターたちとのバトルも公開された。エドモンド本田の道場へ単身乗り込んだリュウは、「スーパー頭突き」や「百裂張り手」に追い詰められながら、「竜巻旋風脚」で応戦。ケンは、伸縮自在の手足を操るダルシムとの攻防の末、強烈な「昇龍拳」を放つ。
さらに映像終盤には、総帥ベガが率いる悪の組織・シャドルーが登場。キャミィ（メル・ジャーンソン）やバルログ（オーヴィル・ペック）らが立ちはだかり、リュウ、ケンとともに春麗も加わり、激しい戦いに挑む。
来日記念イベントには、ノア・センティネオ、アンドリュー・小路、カリーナ・リャン、後藤洋央紀、ジェイソン・モモア、キタオ・サクライ監督が出席。本作の吹替声優を務める狩野英孝と、ゲーム『ストリートファイター6』のディレクター・中山貴之氏も登壇した。
1987年に誕生した『ストリートファイター』シリーズは、世界累計販売本数6000万本を突破（2026年6月30日現在）。実写映画版は、カプコンと、『ゴジラ』シリーズや『名探偵ピカチュウ』などを手がけたレジェンダリー・ピクチャーズが製作し、パラマウント・ピクチャーズとレジェンダリーが全世界配給を担う。