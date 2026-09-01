メタボリックシンドロームの定義と診断基準、複数リスクが重なると何が起きるのか

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満を土台に、血糖・血圧・脂質の異常が重なった状態です。ウエスト周囲径の基準を満たしたうえで、3つの検査項目のうち2つ以上が該当すると診断されます。リスクが重なるほど心筋梗塞や脳卒中の可能性が高まることが報告されており、自覚症状がないまま進行しやすい点にも注意が必要です。

監修医師：

茺粼 秀崇（医師）

東京大学理学部卒、広島大学医学部卒。国立国際医療研究センター病院・国府台病院を経て、神奈川県内のクリニックに勤務。糖尿病を専門に、内科疾患および内分泌疾患を幅広く診療している。

メタボリックシンドロームとはどのような状態か

このセクションでは、メタボリックシンドロームの定義と診断基準について解説します。日常的に耳にする言葉ですが、正確に理解している方は意外に少ないかもしれません。

メタボリックシンドロームの定義と診断基準

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満を土台として、血糖値の異常・血圧の異常・脂質の異常のうち2つ以上が重なった状態を指します。単なる肥満とは異なり、複数のリスク要因が組み合わさることで、心筋梗塞や脳梗塞といった深刻な疾患が起こりやすくなる点が特徴です。

日本では、国内の学会が定める診断基準として、まずウエスト周囲径（おへその高さで測るお腹の周径）が男性で85cm以上、女性で90cm以上であることが必須条件とされています。これはおへその位置で内臓脂肪の蓄積を間接的に評価するための基準です。そのうえで、空腹時血糖値が100mg/dL以上、収縮期血圧が130mmHg以上または拡張期血圧が85mmHg以上、中性脂肪が150mg/dL以上またはHDLコレステロール（いわゆる善玉コレステロール）が40mg/dL未満、という3つの項目のうち2項目以上を満たすことでメタボリックシンドロームと診断されます。

この診断基準が重要なのは、個々の数値がそれぞれ基準値内であっても、複数の要因が重なることでリスクが急激に高まるからです。たとえば、糖尿病、高血圧、脂質異常症、体重増加などリスクが増えると心筋梗塞または脳卒中を起こす可能性がどれくらい高くなるか調べた研究では、リスク1個で約2.2倍、リスク2個で約2.8倍、リスク3個で約3.5倍に高くなると報告されています。「少し高めだから大丈夫」という油断が、長期的な健康障害につながりかねない点を理解しておく必要があります。

さらに、メタボリックシンドロームは自覚症状がほとんどない段階から進行するという特徴があります。倦怠感や痛みといったわかりやすいサインが出にくいため、健康診断の結果を軽視しがちな方も少なくありません。しかし、この「見えにくい異変」が積み重なることで、ある日突然、重篤な循環器系の疾患として現れることがあります。定期的な健康診断と、その結果を正確に把握することが、早期対処への第一歩となります。

メタボリックシンドロームが引き起こすリスクとその背景

メタボリックシンドロームが問題視される理由は、それ自体が直接的な症状を生み出すというよりも、将来的な疾患リスクを高める「土台」になるからです。特に、動脈硬化（血管の壁が厚くなり硬くなる状態）が進みやすくなることが、心筋梗塞や脳卒中との関連において重要な背景として挙げられます。

内臓脂肪が増加すると、脂肪細胞からさまざまな生理活性物質（アディポサイトカイン）が分泌されます。このなかには、インスリンの働きを妨げる物質や、炎症を促進する物質が含まれており、血糖値のコントロールが乱れたり、血管の壁にダメージが蓄積したりする原因になります。インスリン抵抗性（インスリンが効きにくくなる状態）が高まると、膵臓はより多くのインスリンを分泌しようとするため、膵臓への負担も増大します。

また、メタボリックシンドロームは腎臓の機能にも影響を与えることがあります。血糖値や血圧が慢性的に高い状態が続くと、腎臓の細かい血管が傷つき、慢性腎臓病のリスクが高まることも知られています。さらに、近年では認知症との関連についても研究が進んでおり、中年期のメタボリックシンドロームが将来的な認知機能の低下と結びつく可能性が指摘されるようになっています。

こうしたリスクの広がりを考えると、メタボリックシンドロームは単なる「太り過ぎ」の問題ではなく、全身の健康に関わる重要な医学的状態として捉える必要があります。健康診断でメタボリックシンドロームと判定された場合は、内科や糖尿病内科、代謝内科といった専門の外来への相談を検討することが望まれます。

まとめ

メタボリックシンドロームは、正しい知識と継続的な取り組みによって改善が見込める状態です。一人ひとりの生活背景に合ったペースで、できることから始めていくことが、長期的な健康維持への着実な一歩となります。

健康診断でメタボリックシンドロームを指摘された方や、内臓脂肪が気になっている方は、ぜひ食事の順番の見直しや運動習慣の導入を検討し、必要であれば内科・代謝内科への相談を早めに行うことをおすすめします。日常の小さな積み重ねが、将来の健康を守る力になります。

参考文献

日本内科学会「メタボリックシンドロームの定義と診断基準」

厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド 2023」

厚生労働省 eヘルスネット「 メタボリック シンドロームの診断基準」

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