井口理、逃亡中の“推し”深川麻衣を守るため奔走 映画『逃げろお嬢さん』場面写真10点公開
人気バンド・King Gnuの井口理が主演する映画『逃げろお嬢さん』（10月2日公開）から、井口演じる温泉宿の主人が、人生を支えてくれた“推し”を守ろうと奔走する姿を収めた場面写真10点が公開された。
【画像】この記事で紹介している映画『逃げろお嬢さん』場面写真
本作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。あるファンと逃亡中の元アイドルが過ごす、奇跡のような一日を描く。
主人公は、親の仕事を継ぎ、温泉宿をつつましく営む康太（井口）。ある日、前を走る車の様子がおかしいことに気づき、心配して車を止める。運転していたのは、康太が高校時代から応援してきた元アイドルの鮎川舞子（深川麻衣）だった。
しかし康太はその直前、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているというニュースを目にしていた。突然の出来事に混乱し、ドッキリではないかと疑う康太。それでも、これまで自分の人生を照らしてくれた舞子を信じ、今できることを全うしようと決意する。
公開された写真には、故障した舞子の車のタイヤを康太が交換する出会いの場面をはじめ、必死に走る康太、意味深な表情で空を見上げる舞子、康太が舞子の手を引いて逃げる様子などが収められている。
さらに、2人の逃亡劇に巻き込まれていく温泉宿の従業員たちの姿も。思いがけず“推し”本人と出会った康太の戸惑いや、舞子を守ろうと懸命に行動する姿を通して、2人が過ごす一日の一端を垣間見ることができる。
井口にとって、本作は『ひとりぼっちじゃない』（2023年）に続く映画主演第2作。大きな勘違いを抱えたまま、“推し”のために一生懸命奮闘する男性を演じる。監督は、『世界の中心で、愛をさけぶ』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などの脚本を手がけ、『ひとりぼっちじゃない』で監督デビューした伊藤ちひろ。井口とは同作以来、主演と監督として2度目のタッグとなる。
【画像】この記事で紹介している映画『逃げろお嬢さん』場面写真
本作は、『国宝』『横道世之介』などで知られる吉田修一氏の短編集『逃亡小説集』（角川文庫）に収録された同名小説を映画化。あるファンと逃亡中の元アイドルが過ごす、奇跡のような一日を描く。
しかし康太はその直前、舞子の夫が薬物事件で逮捕され、舞子自身も疑惑のなかで行方不明になっているというニュースを目にしていた。突然の出来事に混乱し、ドッキリではないかと疑う康太。それでも、これまで自分の人生を照らしてくれた舞子を信じ、今できることを全うしようと決意する。
公開された写真には、故障した舞子の車のタイヤを康太が交換する出会いの場面をはじめ、必死に走る康太、意味深な表情で空を見上げる舞子、康太が舞子の手を引いて逃げる様子などが収められている。
さらに、2人の逃亡劇に巻き込まれていく温泉宿の従業員たちの姿も。思いがけず“推し”本人と出会った康太の戸惑いや、舞子を守ろうと懸命に行動する姿を通して、2人が過ごす一日の一端を垣間見ることができる。
井口にとって、本作は『ひとりぼっちじゃない』（2023年）に続く映画主演第2作。大きな勘違いを抱えたまま、“推し”のために一生懸命奮闘する男性を演じる。監督は、『世界の中心で、愛をさけぶ』『スカイ・クロラ The Sky Crawlers』などの脚本を手がけ、『ひとりぼっちじゃない』で監督デビューした伊藤ちひろ。井口とは同作以来、主演と監督として2度目のタッグとなる。