「バイエルンでの立場が危うくなっている」日本代表DFがドイツ王者を退団か。オランダ名門入りの可能性を現地報道「守備陣の補強候補の１人」
ドイツ王者のバイエルンに所属する伊藤洋輝は、今夏にオランダへ赴くかもしれない。
ドイツメディア『ABSOLUT FUSSBALL』は現地８月31日、「独占：電撃的な退団？ 守備の実力者がバイエルンを離れる懸念」と見出しを打った記事を掲載。「伊藤洋輝は現在、バイエルンでの立場が危うくなっている。シュツットガルトからバイエルンへ移籍して以来、日本代表のDFはなかなか定位置を確保できていない」と指摘し、こう報じた。
「伊藤は代理人サイドによって、アヤックスに売り込まれた。同選手はオランダの名門クラブで、守備陣の補強候補の１人として名前が挙がっている」
記事によれば、27歳のレフティは５月初旬の時点で、今夏にバイエルンを離れることを許可されていたという。
同メディアは「そして今、土壇場で移籍が実現する可能性が浮上している。オランダ・エールディビジの夏の移籍市場は、９月２日に閉幕する」と伝えている。
残された時間はわずか。伊藤の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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記事によれば、27歳のレフティは５月初旬の時点で、今夏にバイエルンを離れることを許可されていたという。
同メディアは「そして今、土壇場で移籍が実現する可能性が浮上している。オランダ・エールディビジの夏の移籍市場は、９月２日に閉幕する」と伝えている。
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