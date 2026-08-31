Q なぜ国会議員には「定年」がないのですか？

国会議員にはなぜ定年制度が設けられていないのでしょうか？ 多くの企業が65歳を定年として設けている中、政治の世界においては、2月の衆院選で現職国会議員として最高齢で当選した85歳の麻生太郎氏をはじめ、70〜80代の議員も珍しくなく、ふと、疑問に思いました。（10代・女性・学生）

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現職国会議員として最高齢、85歳の麻生太郎氏 ©時事通信社

A 有権者が選挙で選ぶからです

それは、有権者が選挙で選ぶからです。衆議院選挙は「小選挙区比例代表並立制」で、たとえば自民党は比例代表で73歳定年制を採用しています。それは、自民党が「当選する順番」あらかじめ決めているので、党の責任として若返りを図ろうとしているからです。

しかし、小選挙区の場合はその選挙区の有権者が当選を決めますから、「当選させるかどうかは有権者が決めてください」という方針なのです。

政治家の力量は年齢の問題ではないというのは、その通りですが、要は有権者が選び続けているから高齢の議員が存在するのです。

（池上 彰）