■MLB タイガース 2×ー1 ドジャース（日本時間30日、コメリカ・パーク）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ドジャースの大谷翔平（32）が敵地でのタイガース戦に“1番・DH”で先発出場し4打数1安打、３試合ぶりのヒットを放った。試合は1点を追う6回、F. フリーマン（36）が1死3塁から同点適時打を放ち追いつく。しかし、ドジャースの5番手として9回裏からマウンドに上がったJ.ドライヤー（27）が1死満塁のピンチを招くと、K.マクゴニグル（22）にサヨナラ打を打たれ、1-2で敗れた。

D.ロバーツ監督（54）は試合後、翌日予定されていた大谷の登板について聞かれると、「グラスノーが明日は先発する。全体的に見て、翔平はブルペン投球後の状態があまり良くない。腕、膝の状態も含めてだ。もし他のどの投手であっても、こういう状態なら登板させない。だから、今はそういう判断になっている」と語った。

大谷は29日の試合前に投手復帰へ向けキャッチボールを行い、ブルペンに入って20球ほど投球を行っていた。

打者としての出場継続は明言した指揮官だが投手・大谷の今後については「決めていない。目標の日や具体的な日付を設定することが、誰かにとってプラスになるとは思わない」とした。

