3ヵ月連続スパイダーマン特集！第1弾はサム・ライミ監督×トビー・マグワイア主演3部作の一挙放送

最新作『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』が様々な記録を打ち立てるなど、アメコミ映画の歴史を変えた『スパイダーマン』シリーズ8作品をBS10プレミアム（BS10-2,201ch）で10月より3ヵ月連続放送することが分かった。

グリーン・ゴブリン、ドクター・オクトパスらヴィランも注目

スパイダーマン特集の第1弾は、トビー・マグワイア主演×サム・ライミ監督による初代3部作『スパイダーマン』『スパイダーマン2』『スパイダーマン3』の一挙放送！

等身大の若者が抱える「大いなる力には、大いなる責任が伴う」という葛藤と成長のドラマ。恋や友情、進路に悩む青年ピーター・パーカーの姿が多くの人の共感を呼ぶ。ニューヨークの摩天楼を縦横無尽に飛び回る「ウェブ・スイング」の革新的な映像美も今なお色褪せることはない。トム・ホランド主演の『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』に登場した、マルチバースのスパイダーマンの一人。スパイダーマンの歴史を振り返るチャンスをお見逃しなく！

3ヵ月連続『スパイダーマン』シリーズ8作品一挙放送！PART1

『スパイダーマン（2002）』

【吹替版】10月10日（土）13：00〜

【字幕版】10月22日（木）20：00〜

ニューヨークの平和を守る正義のヒーロー、スパイダーマンの戦いと青春を描く、サム・ライミ監督の大ヒット人気シリーズ第1弾。

アメコミの老舗出版社、マーベル・コミックの代表作を『ダークマン』のサム・ライミ監督が完全実写化。ウィレム・デフォーが演じる悪の怪人グリーン・ゴブリンとの戦いをメインにしつつ、スーパーヒーローとしての力を誇るゆえに生じる責任、想いを寄せるメリー・ジェーンとの波乱めいた恋など、主人公ピーターの成長と苦悩、青春もしっかり描いているのが魅力。高層ビルの間を縦横無尽にスパイダーマンが跳び回るVFXシーンの数々も迫力満点。

『スパイダーマン2［エクステンデッド版］』

【吹替版】10月10日（土）15：10〜

【字幕版】10月24日（土）20：00〜

サム・ライミ監督の大ヒットアクションのシリーズ第2弾。正義のヒーロー、スパイダーマンとして生きる青年の活躍と苦悩を描く。

世界的大ヒットでアメコミブームを牽引したサム・ライミ監督の『スパイダーマン』シリーズ第2弾。正義のヒーローとしての二重生活や恋・友情と悩み多き主人公を演じたトビー・マグワイアをはじめとした主要キャストが前作から続投。さらに演技派アルフレッド・モリーナが怪人ドクター・オクトパス役で登場。伸縮自在の金属の触手を操る敵と自らの運命に立ち向かうヒーロー、そして人間としても試される青年の成長物語が展開する。

『スパイダーマン3』

【吹替版】10月10日（土）17：30〜

【字幕版】10月25日（日）20：00〜

サム・ライミ監督の大ヒットアクションのシリーズ第3弾。邪悪な心に染まったスパイダーマンが3人の凶悪な敵との対決に挑む！

トビー・マグワイアが悩み多き等身大のヒーローを演じた、サム・ライミ監督による『スパイダーマン』シリーズ第3弾。今回はそれぞれにスパイダーマンへの憎悪を燃やす3人の敵が登場。また謎の黒い物体によってブラック・スパイダーマンと化したピーターが自らの心の闇と向き合い、葛藤する様が激しいバトルとともに綴られる。映像技術を駆使した悪役の造形が見事で、ヒロインのMJとの波乱に満ちた恋の結末も見逃せない。







（海外ドラマNAVI）

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