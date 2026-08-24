『デス妻』キャストも参加！『DOC2−わたしを思い出す日まで−』が日本初上陸

実話をもとにしたイタリア発の大ヒットドラマ『DOC（ドック）あすへのカルテ』のアメリカ版リメイク第2シーズン、『DOC2−わたしを思い出す日まで−』がWOWOWにて10月1日（木）より日本初放送・配信！

エイミーたちが人質に！病院立てこもり事件が発生

記憶を失った医師が自分の人生を取り戻していく感動のメディカルドラマ『DOC−わたしを思い出す日まで−』の新シーズンが日本上陸。このアメリカ版のほかにも、ギリシャ、インド、メキシコ、トルコでリメイクされるなど世界的人気を博している作品だ。

交通事故で直近8年間の記憶を失ってしまった内科医エイミーは、その間に夫マイケルと離婚し、最愛の息子ダニーを亡くしたことも忘れていた。そんなエイミーの再生を、スリリングな医療場面とともに描写していく。

この第2シーズンでは、娘の心臓移植を希望する父親が病院で銃を持ち出して医師たちを人質にする非常事態が発生。登場人物としては、第1シーズンにも登場したエイミーとマイケルの娘ケイティがレギュラーに昇格したほか、新たに女性医師ジョーンが加わる。後者を演じるのは、『デスパレートな妻たち』のリネット役で知られるフェリシティ・ハフマン。

『DOC2−わたしを思い出す日まで−』あらすじ

ミネアポリスにあるウェストサイド病院の内科部長エイミーは仕事に厳しく敵が多かったが、帰宅途中に運転する車が事故に遭って病院へ。目覚めたエイミーは、4年前に働き過ぎを理由に病院の医療責任者のマイケルと離婚したこと、7年前に息子ダニーを亡くしたこと、5ヵ月前から部下ジェイクと交際していたことなど、直近8年間の記憶を失っていた。しかし目覚めてからは温厚な性格に変わり、医師として現場に返り咲こうと奮闘する。

そしてこの第2シーズン。心臓移植待ちの娘の肺に影が見つかった警官の父親が思い詰め、銃でTJの足を撃ち、エイミーたちを人質に取る事件が発生。SWATが病院に突入するも、相手が警官なので事態は進まない。それから意外な事実が明らかになり…。

『DOC2−わたしを思い出す日まで−』キャスト、声優

モリー・パーカー（エイミー役／声：深見梨加）

オマー・メトワリー（マイケル役／声：田村真）

ジョン・エッカー（ジェイク役／声：谷山紀章）

アミラ・ヴァン（ジーナ役／声：佐古真弓）

アーニャ・バナジー（ソニア役／声：石川由依）

パトリック・ウォーカー（TJ役／声：林勇）

シャーロット・ファウンテン＝ジャルディン（ケイティ役／声：古木海帆）

フェリシティ・ハフマン（ジョーン役／声：塩田朋子）

『DOC2−わたしを思い出す日まで−』（全22話）放送・配信情報

10月1日（木）よりWOWOWプライム、WOWOWオンデマンドにて放送・配信（※第1話無料放送。アーカイブ配信あり）

【二ヵ国語版】毎週木曜日 23：00〜

【字幕版】毎週月曜日 23：00〜

『DOC−わたしを思い出す日まで−』（全10話）を9月14日（月）12：00より一挙放送（※第1話無料放送）

（海外ドラマNAVI）

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