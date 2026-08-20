今年の夏は、日中は気温が高い一方、夜になると比較的涼しい日が続いており、何となくだるさを感じることはありませんか。こうした寒暖差による体調不良を放置すると、体にどのような影響が生じる可能性があるのでしょうか。まえだ整形外科リウマチクリニック（兵庫県尼崎市）院長で、整形外科専門医の前田俊恒さんに聞きました。

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寒暖差に対応するため「自律神経」がフル稼働

Q.そもそも、「日中は暑くて夜は涼しい」といった寒暖差があると体にどのような負担がかかるのでしょうか。

前田さん「私たちの体には、外の気温が変わっても、体温をできるだけ一定に保とうとする仕組みがあります。例えば、暑いときには汗をかいたり皮膚の血管を広げたりして体の熱を外へ逃がします。反対に涼しくなると、血管を縮めるなどして体から熱が逃げすぎないように調節します。

そのため、昼間は35度近い暑さなのに、夜になると急に涼しくなるような日は、体が短時間のうちに『暑さへの対応』と『涼しさへの対応』を切り替えなければなりません。

こうした体温調節には『自律神経』が関わっています。自律神経とは、体温や血圧、心拍などを、私たちが意識しなくても自動的に調節してくれている仕組みです。

夏はさらに、暑い屋外と冷房の効いた室内を何度も行き来することがあります。こうした大きな温度差が続くと、人によっては体が変化についていけず、『何となくだるい』『疲れが取れない』『頭が重い』『食欲が出ない』『肩や首がこる』『よく眠れない』といった不調を感じることがあります。

こうした状態は一般に『寒暖差疲労』や『寒暖差バテ』と呼ばれることがあります。ただし、寒暖差バテは正式な病名ではなく、寒暖差のある時期に現れるさまざまな体調不良を表した言葉と考えるとよいでしょう。

また、夏のだるさは寒暖差だけが原因とは限りません。暑さによる疲れや水分不足、睡眠不足、食欲の低下など、いくつかの原因が重なっていることも多いと考えてください」

Q.では、寒暖差によるだるさや疲労を放置するリスクについて、教えてください。

前田さん「少し疲れている程度であれば、しっかり睡眠を取り、体を休ませることで回復することもあります。一方、『夏だからだるいのは仕方がない』と無理を続けていると、疲れがなかなか取れなくて生活のリズムがさらに崩れることがあります。

例えば、『朝起きても疲れが残っている』『夜になってもなかなか眠れない』『食欲が落ちる』『仕事や勉強に集中できない』『体を動かすのがおっくうになる』『肩こりや首こり、腰の重さを感じる』といった不調につながることがあります。

ここで特に気を付けていただきたいのが、先述のように『夏のだるさ＝寒暖差バテ』と決めつけないことです。夏に起こる『だるさ』『頭痛』『めまい』『吐き気』などは、熱中症や脱水でも見られる症状です。

また、強い疲れが何週間も続く場合には、貧血や甲状腺の病気、感染症など、寒暖差とは別の原因が隠れていることもあります。『休んでも良くならない』『症状が日に日に強くなる』『仕事や家事ができないほどつらい』といった場合には、一度医療機関へ相談しましょう。

特に『意識がぼんやりする』『自分で水分を飲めない』『強い頭痛や吐き気がある』などの場合は、熱中症などの可能性もあるため、早めの対応が必要です」