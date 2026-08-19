明日20日は、寒冷前線の南下によって北海道や東北、北陸から山陰にかけての日本海側で、激しい雨や雷雨に注意が必要です。関東から西の太平洋側は概ね晴れますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部ほど突然の雨に注意が必要です。沖縄も雨が強まるでしょう。

明日20日は日本海側ほど激しい雨や雷雨の可能性

明日20日は、北海道の北を低気圧が通り、寒冷前線が北日本や日本海を南下するでしょう。
北海道や東北は断続的に雨で、雷を伴ったり、激しく降ったりする所もありそうです。明日20日夕方にかけては、大雨による低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。

また、北陸から山陰にかけての日本海側も激しい雨や雷雨に注意が必要です。関東から西の太平洋側は概ね晴れますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部ほど突然雨が降る可能性もあるでしょう。沖縄は周辺にある熱帯擾乱の影響で、湿った空気の流れ込みやすい状態が続き、局地的に雨が強まりそうです。

大雨警報が発表される可能性が「中」程度あるのは、明日20日午前は北海道や東北北部に限られますが、午後は東北南部から関東北部、北陸、東海、近畿、中国地方とエリアが拡大する見込みです。今日より大気の状態が不安定となるため、晴れていても、天気の急変にはご注意ください。

明日20日も九州を中心に猛烈な暑さ　熊本・佐賀38℃予想

明日20日も猛烈な暑さはおさまりません。
最高気温は、今日19日とあまり変わらず、九州から東海では広い範囲で35℃以上の猛暑日となるでしょう。また、今日19日は38.7℃を記録し全国1位の暑さとなった熊本市では、明日20日も38℃予想です。体温を上回る危険な暑さが続きます。健康面を第一に暑さから身を守ってください。

関東や北陸、東北は33℃前後、北海道は30℃近い気温になる所が多いでしょう。屋外、屋内に関わらず、熱中症対策を行いましょう。