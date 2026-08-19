明日20日は、寒冷前線の南下によって北海道や東北、北陸から山陰にかけての日本海側で、激しい雨や雷雨に注意が必要です。関東から西の太平洋側は概ね晴れますが、気温の上がる午後は大気の状態が不安定です。山沿いや内陸部ほど突然の雨に注意が必要です。沖縄も雨が強まるでしょう。

明日20日は日本海側ほど激しい雨や雷雨の可能性

明日20日は、北海道の北を低気圧が通り、寒冷前線が北日本や日本海を南下するでしょう。

北海道や東北は断続的に雨で、雷を伴ったり、激しく降ったりする所もありそうです。明日20日夕方にかけては、大雨による低い土地の浸水や河川の増水に十分注意してください。





明日20日も九州を中心に猛烈な暑さ 熊本・佐賀38℃予想

明日20日も猛烈な暑さはおさまりません。

最高気温は、今日19日とあまり変わらず、九州から東海では広い範囲で35℃以上の猛暑日となるでしょう。また、今日19日は38.7℃を記録し全国1位の暑さとなった熊本市では、明日20日も38℃予想です。体温を上回る危険な暑さが続きます。健康面を第一に暑さから身を守ってください。



関東や北陸、東北は33℃前後、北海道は30℃近い気温になる所が多いでしょう。屋外、屋内に関わらず、熱中症対策を行いましょう。