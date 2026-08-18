元警視庁刑事が読み解く秋田県「バスローブ会見」の呆れた実態と組織への影響
治安戦略アナリストで元警視庁刑事の小比類巻文隆氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【秋田県職員ラブホ会見】県から処分。元警視庁刑事が解説」と題した動画を公開。秋田県職員がオンライン取材にラブホテルからバスローブ姿で参加した問題について、その常識を逸脱した行動と組織への悪影響を厳しく批判した。
動画で小比類巻氏は、秋田県産業労働部の企業誘致推進監であった55歳の男性職員が、2兆円規模となるAIデータセンター関連の合同取材（オンライン）に、ラブホテルからバスローブ姿でタバコを吸いながら参加した問題に言及。職員が求めに応じて自らカメラをオンにしたことや、妻ではない女性と同室にいたことを指摘し、「自己管理能力が欠けている」と呆れ返った。
さらに、問題発覚後の対応についても非難。当初は「自宅で休んでいた」と虚偽の説明をし、その後の調査で事実と異なることが次々と判明した経緯に触れ、「県民を騙そうと、嘘で突き通そうとした」と断罪した。また、「認識の甘さというのは極めて深刻」と指摘し、このような人物に超大型事業の責任者を任せていた県の組織体制にも疑問を呈している。
最後に小比類巻氏は、真面目に働く他の県職員への影響を危惧。「組織全体の士気そのもの」が失われると述べ、公務員としての自己管理の徹底と、組織全体の厳格なガバナンスの必要性を強く訴えて動画を締めくくった。
動画で小比類巻氏は、秋田県産業労働部の企業誘致推進監であった55歳の男性職員が、2兆円規模となるAIデータセンター関連の合同取材（オンライン）に、ラブホテルからバスローブ姿でタバコを吸いながら参加した問題に言及。職員が求めに応じて自らカメラをオンにしたことや、妻ではない女性と同室にいたことを指摘し、「自己管理能力が欠けている」と呆れ返った。
さらに、問題発覚後の対応についても非難。当初は「自宅で休んでいた」と虚偽の説明をし、その後の調査で事実と異なることが次々と判明した経緯に触れ、「県民を騙そうと、嘘で突き通そうとした」と断罪した。また、「認識の甘さというのは極めて深刻」と指摘し、このような人物に超大型事業の責任者を任せていた県の組織体制にも疑問を呈している。
最後に小比類巻氏は、真面目に働く他の県職員への影響を危惧。「組織全体の士気そのもの」が失われると述べ、公務員としての自己管理の徹底と、組織全体の厳格なガバナンスの必要性を強く訴えて動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993～2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。