世界各国に7000軒以上を展開するグローバルチェーン「楊国福グループ」が8月に仙台駅前にオープンさせた「楊国福麻辣湯仙台駅前店」の公式Xが18日に更新され、祝い花を巡る騒動について謝罪した。

同店を巡っては、オープンに際し、店頭にスタンド花を設置。その中に著名人、有名アスリートらの名前が記されていたことから、SNS上で「本人が贈ったものなのか」などと疑問の声が上がっていた。

これらの声を受け、運営は「お詫びとお知らせ」を発表。海外フランチャイズ店舗の開業に際し、「本部の承認を得ず、ご本人の許可なく第三者の氏名を記した祝い花を店舗前に設置していたことが判明いたしました」と説明した。

さらに「当該祝い花はいずれもご本人が贈呈したものではなく、店舗が独自に手配したものであることが確認されました」と明らかにした。

こうした行為について、本部は「フランチャイズ契約、ならびに弊社の標準化・店舗運営管理基準に違反する行為」と指摘。直ちに店舗側へ「祝い花の撤去および関連投稿の削除を指示」し、事実関係の調査を進めているという。

同店は「このたびは、当店の不適切な行為により、関係者の皆様に多大なご迷惑とお心苦しさをおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪。「本件を重く受け止め、深く反省いたしますとともに、本部の指導のもと、二度とこのような事態が発生しないよう再発防止と改善に誠心誠意努めてまいります」とした。