震源から離れ“被害なし”も…阿蘇“奇跡の湯”風評被害で大打撃 数千万円分キャンセルに「頑張ってきたけどモチベーション保つのが難しい」
地震発生からの1週間で明らかになった被害は、人的被害や家屋、インフラへの直接的な被害にとどまらない。
熊本県内の宿泊施設、キャンセルで9億円の打撃
阿蘇地方の名湯が湧く老舗温泉旅館は、夏休みシーズン本番で書き入れ時を迎える中で、旅行客のキャンセルが相次いでいるという。
現状での被害額について、地獄温泉「青風荘.」の河津誠社長は「ざっと見ても“4ケタ”以下ではないですね。“4ケタ”以上の損失はあると。（Q. 被害額は数千万円くらい？）そうですね…」と話す。
地獄温泉「青風荘.」にある“すずめの湯”は、温泉ファンの間で「奇跡の湯」と呼ばれてきた。
その理由の1つは、その場で湧き出た硫黄温泉に加温も加水もせず、掛け流しで浸かれるという点だ。
2019年にここを訪れた「イット！」の安宅晃樹キャスターも、「いい湯加減で！また肌がしっとりとしそうなこの温泉の水質です」と話していた。
そして、もう1つの奇跡は、2016年の地震と大雨で旅館の客室などが、ほぼ壊滅的な被害を受けた一方で、この「すずめの湯」は無傷だったという。
建物も再建、その後のコロナ禍も乗り越えて、逆境からようやく立ち直りつつあった「青風荘.」。
2016年、10年前の熊本地震では温泉、そして宿に大きな損害があったが、令和8年熊本地震ではほぼ被害がなかった。
ここは同じ熊本県内でも震源からやや離れていて、客室を見ても、今回の地震による被害は見られない。
それでも、風評被害で数千万円分のキャンセルが発生した。
この8月は連日予約で満室だったというが、河津社長は「（地震後）3日間休んでいる間に、5割ドン（とキャンセルが来た）。12月の予約のキャンセルも来ます。もともと湯治場なので、痛い、苦しい方を支える場所ですからね。そういう思いで頑張ってきたけど、モチベーションを保つのが難しい」と語る。
観光関係の団体などを通じた宿泊状況調査によると、地震発生後、県内の宿泊施設のキャンセル件数は7月31日までで約6万6000人分。キャンセル料金は9億円に上るという。
“火事場泥棒”への不安も
一方、避難生活が続く住民から上がったのは、自宅を離れることによる、いわゆる“火事場泥棒”が出現することへの不安だ。
実際に自宅が窃盗の被害に遭ったという人もいた。
家族の持ち物が盗まれた人：
人として信じられないですよね。本当に許せないですよね。
倒壊した家屋の中から盗み出されたのは、家族が使っていたリュックだ。
リュックそのものは後日、もともとあった場所からやや離れたところで見つかったというが、盗まれた人は「返ってきたときにはこんなふうに開いてたんで。たぶん金目のものがなかったから（犯人は）返したのかなって」と話した。
そんな被害の声を受けてか、4日、避難所の駐車場の入り口には防犯カメラが設置された。
住民たちによる自衛の動きも進んでいる。
八代市内では、空き巣被害防止のためか、入り口に有刺鉄線が張られていた。
中には、火事場泥棒が出ないように、避難所に入らず24時間、見守りをする人もいた。
時計の修理業などを営む男性は、店舗が損壊。
地震以降は家族と離れ、夜も店の目の前に止めた車で寝泊まりをしているという。
時計店を営む伊藤実さん：
5分くらいクーラーつけて（消して）寝ると、1時間半くらいで目が覚める、暑くて。それでもう1回（クーラーを）5分くらいつける。それをずっと一晩中くり返した。
電気は2日に開通したが、いまだ水道は復旧せず。
蚊にも刺され、今の体調はギリギリだという。
時計店を営む伊藤実さん：
なかなか寝付けない…。やっぱりお客さんの時計のことやら（気になって）。とりあえず今やることをやる。だから先は見えない。
（「イット！」8月4日放送より）