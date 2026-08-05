震源から離れ“被害なし”も…阿蘇“奇跡の湯”風評被害で大打撃　数千万円分キャンセルに「頑張ってきたけどモチベーション保つのが難しい」

地震発生からの1週間で明らかになった被害は、人的被害や家屋、インフラへの直接的な被害にとどまらない。

阿蘇地方の名湯が湧く老舗温泉旅館は、夏休みシーズン本番で書き入れ時を迎える中で、旅行客のキャンセルが相次いでいるという。

現状での被害額について、地獄温泉「青風荘.」の河津誠社長は「ざっと見ても“4ケタ”以下ではないですね。“4ケタ”以上の損失はあると。（Q. 被害額は数千万円くらい？）そうですね…」と話す。

地獄温泉「青風荘.」にある“すずめの湯”は、温泉ファンの間で「奇跡の湯」と呼ばれてきた。

その理由の1つは、その場で湧き出た硫黄温泉に加温も加水もせず、掛け流しで浸かれるという点だ。

2019年にここを訪れた「イット！」の安宅晃樹キャスターも、「いい湯加減で！また肌がしっとりとしそうなこの温泉の水質です」と話していた。

そして、もう1つの奇跡は、2016年の地震と大雨で旅館の客室などが、ほぼ壊滅的な被害を受けた一方で、この「すずめの湯」は無傷だったという。

建物も再建、その後のコロナ禍も乗り越えて、逆境からようやく立ち直りつつあった「青風荘.」。

2016年、10年前の熊本地震では温泉、そして宿に大きな損害があったが、令和8年熊本地震ではほぼ被害がなかった。

ここは同じ熊本県内でも震源からやや離れていて、客室を見ても、今回の地震による被害は見られない。

それでも、風評被害で数千万円分のキャンセルが発生した。

この8月は連日予約で満室だったというが、河津社長は「（地震後）3日間休んでいる間に、5割ドン（とキャンセルが来た）。12月の予約のキャンセルも来ます。もともと湯治場なので、痛い、苦しい方を支える場所ですからね。そういう思いで頑張ってきたけど、モチベーションを保つのが難しい」と語る。

観光関係の団体などを通じた宿泊状況調査によると、地震発生後、県内の宿泊施設のキャンセル件数は7月31日までで約6万6000人分。キャンセル料金は9億円に上るという。

“火事場泥棒”への不安も

一方、避難生活が続く住民から上がったのは、自宅を離れることによる、いわゆる“火事場泥棒”が出現することへの不安だ。

実際に自宅が窃盗の被害に遭ったという人もいた。

家族の持ち物が盗まれた人：

人として信じられないですよね。本当に許せないですよね。

倒壊した家屋の中から盗み出されたのは、家族が使っていたリュックだ。

リュックそのものは後日、もともとあった場所からやや離れたところで見つかったというが、盗まれた人は「返ってきたときにはこんなふうに開いてたんで。たぶん金目のものがなかったから（犯人は）返したのかなって」と話した。

そんな被害の声を受けてか、4日、避難所の駐車場の入り口には防犯カメラが設置された。

住民たちによる自衛の動きも進んでいる。

八代市内では、空き巣被害防止のためか、入り口に有刺鉄線が張られていた。

中には、火事場泥棒が出ないように、避難所に入らず24時間、見守りをする人もいた。

時計の修理業などを営む男性は、店舗が損壊。

地震以降は家族と離れ、夜も店の目の前に止めた車で寝泊まりをしているという。

時計店を営む伊藤実さん：

5分くらいクーラーつけて（消して）寝ると、1時間半くらいで目が覚める、暑くて。それでもう1回（クーラーを）5分くらいつける。それをずっと一晩中くり返した。

電気は2日に開通したが、いまだ水道は復旧せず。

蚊にも刺され、今の体調はギリギリだという。

時計店を営む伊藤実さん：

なかなか寝付けない…。やっぱりお客さんの時計のことやら（気になって）。とりあえず今やることをやる。だから先は見えない。

（「イット！」8月4日放送より）