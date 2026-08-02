ネーションズリーグ

バレーボール男子のネーションズリーグ（VNL）決勝ラウンドの準決勝が1日、中国・寧波で行われ、日本は米国にフルセット死闘の末に2-3（19-25、25-23、25-20、19-25、13-15）で敗れた。開幕からの連勝は13でストップし、初優勝には届かず。悔しい結果となったが、試合前にはファンをほっこりさせるシーンがあった。

日本の進撃がついに止まった。予選ラウンドを史上初めて12戦全勝で突破し、準々決勝の中国戦も勝利。VNL13連勝で米国との準決勝に臨んだが、相手の強烈サーブに苦しみ、フルセット死闘の末に屈した。

試合直前、石川祐希が実はプレーとは無関係な“ミス”を犯していた。両チームの選手がコートに入場する際、石川はなぜか米国選手の方へ歩こうとした。後ろにいた西田有志が気づき、方向を正していた。

日本バレーボール協会の公式Xが「選手たちがコートイン」として動画を公開。ほっこりシーンは悔しい敗戦後に脚光を浴び、X上の日本人ファンから様々な声が上がった。

「フルセット負けて悔しい気持ちがだいぶ癒やされました」

「さすが俺たちの石川祐希」

「冷静な西田くんが後ろにいてくれてよかった」

「さすがに萌えすぎるか」

「ほんともう好きになっちゃうから、かっこよくてかわいいのやめてほしい」

「かわいすぎてわらう」

日本は銅メダルを懸け、2日午後4時40分からスロベニアとの3位決定戦に臨む。



（THE ANSWER編集部）