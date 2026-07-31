伊藤沙莉、エゴサ事情告白「すごいするんです」検索方法変えた理由とは【映画クレヨンしんちゃん】
【モデルプレス＝2026/07/31】女優の伊藤沙莉が31日、都内で行われた『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ〜ション』初日舞台挨拶にお笑いコンビ・マユリカ（阪本、中谷）、声優の梶裕貴、下野紘、小林由美子、ならはしみき、森川智之、こおろぎさとみ、チョー、メガホンをとった渡辺正樹監督とともに出席。エゴサーチ事情を明かした。
【写真】伊藤沙莉、“推し”と夢の初共演
「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる本作。野原家は、秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しむため、ひろしの故郷である秋田へ帰省する。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが【妖怪の国】から飛び出し、秋田や春日部、そして日本中で大暴れ？【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしくも奇々怪々な世界で、予測不能な大冒険を繰り広げる。
伊藤は、【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原一家を助ける狐の妖怪・やこ役を担当。この日初日を迎えて「自分にとって長年の夢だった」と『クレヨンしんちゃん』出演を喜び。「大変幸せかつ、とんでもない緊張。今日上手く話せるかどうかわからない」と緊張する様子を見せた。
周囲からの反響を聞かれると「すごい反響です。友達から連絡がきて『映画楽しみ』って言われました」と語り「私エゴサーチすごいするんです。いつもは『伊藤沙莉』で、今回は怖いので『クレヨンしんちゃん』で。楽しんでくれた方がたくさんいて、うれしい気持ちでいっぱいになりました」と笑顔で語った。
幼少期から「クレヨンしんちゃん」が好きだというマユリカ。野原一家の行く手を阻み野球勝負を仕掛けてくる江戸前スッシーズの妖怪イカを阪本、妖怪カレイを中谷がそれぞれ演じる。阪本は「僕ら漫才するんですが出囃子の音楽は『クレヨンしんちゃん』にするくらい好きなんです」と告白。中谷も「『クレヨンしんちゃん』の歴代声優をやった芸人って何人おんねんって感じなので、出演できて非常に光栄です」と話していた。（modelpress編集部）
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【写真】伊藤沙莉、“推し”と夢の初共演
◆伊藤沙莉「私エゴサーチすごいするんです」
「映画クレヨンしんちゃん」シリーズ33作目となる本作。野原家は、秋田県の夏の風物詩・大曲の花火大会を楽しむため、ひろしの故郷である秋田へ帰省する。同じ頃、ある事件をきっかけに妖怪たちが【妖怪の国】から飛び出し、秋田や春日部、そして日本中で大暴れ？【妖怪の国】に迷い込んでしまった野原家は、どこか懐かしくも奇々怪々な世界で、予測不能な大冒険を繰り広げる。
周囲からの反響を聞かれると「すごい反響です。友達から連絡がきて『映画楽しみ』って言われました」と語り「私エゴサーチすごいするんです。いつもは『伊藤沙莉』で、今回は怖いので『クレヨンしんちゃん』で。楽しんでくれた方がたくさんいて、うれしい気持ちでいっぱいになりました」と笑顔で語った。
◆マユリカ「クレヨンしんちゃん」愛語る
幼少期から「クレヨンしんちゃん」が好きだというマユリカ。野原一家の行く手を阻み野球勝負を仕掛けてくる江戸前スッシーズの妖怪イカを阪本、妖怪カレイを中谷がそれぞれ演じる。阪本は「僕ら漫才するんですが出囃子の音楽は『クレヨンしんちゃん』にするくらい好きなんです」と告白。中谷も「『クレヨンしんちゃん』の歴代声優をやった芸人って何人おんねんって感じなので、出演できて非常に光栄です」と話していた。（modelpress編集部）
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