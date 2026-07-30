フィギュアスケート・ペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの「りくりゅう」こと三浦璃来さん（24）、木原龍一さん（33）組が初めてプロデュースしたアイスショー「THE DESTINY」第1幕の前日リハーサルが30日、東京辰巳アイスアリーナで行われ、報道陣に公開された。30社52人が集結した。

ペアとアイスダンスのカップル種目の国内外スケーターだけが集う、世界的に珍しいショー。りくりゅうは初めて世界選手権を制した22〜23年シーズンのショートプログラム曲「You’ll Never Walk Alone」の音楽に合わせ、軽快なステップを刻んだ。

三浦は「1番最初にワールドチャンピオンになった、凄く思い入れのあるプログラム」と話し、木原も「思い入れのあるプログラムはたくさんあるが、初めて世界チャンピオンになった曲。もう一度、皆さまの前で披露出来たら良いなと思っていた」と語った。

カップル競技独特のスピード感を味わってもらうため、リンクは競技と同じサイズにこだわり、照明も明るく設定。コミカルなグループナンバーなども準備し、見どころはたっぷり。きょう31日が初日公演となり、8月2日まで3日間で全4公演を行う。

三浦は「カップル競技の魅力をたくさんの方に伝えたいと思ってショーをつくった。楽しんで滑っている様子を見てほしい」と呼びかけ、木原も「本当にたくさんのことにこだわった」と振り返りつつ「僕たちも3日間が楽しみ。最高に楽しんでいきたい」と話した。