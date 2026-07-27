「空調服」を展開する株式会社空調服は27日、公式Xを更新。「『空調服』は弊社の登録商標です」と投稿し、SNS上で乱用されていることについて、注意を呼びかけた。

同社は、一部飲食店が「お店の中では空調服の電源を切ってほしい」といった内容の投稿を目にしたとした上で、「水を差すようで申し訳ございませんが、『空調服』は弊社の登録商標でございます」と説明した。

そのうえで、「一般名称の『ファン付きウェア』『ファン付き作業服』をお使いいただきたく何卒よろしくお願いいたします」と呼びかけ、「#空調服は登録商標です」とハッシュタグを添えた。

電動ファン付きウエア「空調服」は、2004年に同社が発売。同社は「エアコンに代わる新しい冷却装置として発明・開発したのが、空調服。『空間ではなく、人間だけを冷やせばいい』という言葉は、空調服の開発時に弊社会長市ヶ谷弘司が発したものです。空調服を室内で着用すれば、エアコンの設定温度を下げすぎなくても、涼しくお過ごしいただけます。地球温暖化をどうにか止められないか、と本気で考えて、空調服が誕生いたしました」と、その思いを述べた。

「空調服」のような電動ファン付き衣服は近年の酷暑の影響で広く浸透。一方で、「空調服」という商品名が一般名称として使われるケースが増えている。これまでも「ホッチキス」や「セロテープ」、「ウォシュレット」「バンドエイド」などが商品名から一般名称のように使われるようになった事例があり、この投稿に対しても「いずれ一般名称化していくのでは」という声が寄せられた。