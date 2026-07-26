元TOKIOの松岡昌宏（49）が26日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。よく見るユーチューバーを明かした。

リスナーから「松岡くん、最近飲んでおセンチになる日ありますか？」という質問が寄せられた。松岡は「おセンチもありますけど、やっぱり感情が豊かになるじゃないですか。お酒をいただくと。だからお酒が好きなんですけど」と答えた。

「YouTubeとか見てたり、俺のYouTubeもそうなんだけど、リスナーの方って“一緒に飲んでる感じがするからいいんだ”って言ってくださる。俺もそれきっかけで、自分もそうだったからYouTube始めたのね」と、YouTubeを始めたきっかけを明かした。

続けて、「俺は普段からよく言っている好きなユーチューバーの1人に『bankenぽっかぽか』さんがいる」と告白。「bankenぽっかぽか」は宮崎県在住のキャンプ歴30年の男性がキャンプ動画や七輪呑み動画をアップしているYouTubeチャンネル。「『bankenぽっかぽか』さんは家族でキャンプに行かれたり、家の軒先で炭をたいて焼き鳥とかを焼く。俺はそれが大好きで」と話した。

「いつも娘ちゃんが学校から帰ってくると、父ちゃんが飲もうとすると、必ず1杯目は娘ちゃんがお酌してくれる。何の気なしにそれを何年か見ていた。こないだ長男のお兄ちゃんが就職したんですよ。最近お兄ちゃん見ないなって思ったら、就職してたんだって。長男のお兄ちゃんが給料でご飯をごちそうしてくれたとか。今まで子供たちだったんだけど、お兄ちゃんも就職した、娘ちゃんも中学くらいなのかな。高校なのかな。相変わらずたまーに行くキャンプで家族でそろって、“このお肉がああだ”ってやっている姿を見て、全然関係ない家族なんだけどすげぇほんわかするのよ」と、家族の姿に癒やされていることを明かした。

「昔撮ったであろう全員の背中の海に向かってる写真があるのね。まだ子供たちが小さい。それが今もうみんな大きくなってるのよ。それを飲みながら見ていて、泣いちゃった。それはおセンチなっちゃったね」と笑った。「ずっと見てるから成長過程が分かったりすると、応援したくなるじゃんか。いい雰囲気なんだよ。家族の雰囲気が垣間見えるって素敵だなって」と熱弁した。