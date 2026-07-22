朝食込みで5,980円は安すぎる！地酒の無料試飲までついた「ホテルウィングインターナショナル神戸新長田駅前」が神コスパ
YouTubeチャンネル「ホテル暮らしch」が、「【朝食付き】夜は日本酒が無料で頂ける朝食付きのホテルに宿泊してきました」と題した動画を公開した。兵庫県神戸市長田区にある「ホテルウィングインターナショナル神戸新長田駅前」に滞在し、リーズナブルな価格と充実したサービスから得られる満足度の高さを紹介している。
同ホテルは新長田駅から徒歩1分という好立地にありながら、今回は宿泊予約サイト経由で朝食込み1泊5,980円というコストパフォーマンスの良さを実現している。特に注目すべきは、宿泊者が利用できるラウンジのサービスだ。24時間利用可能なドリンクバーに加え、16時から19時までの限定で、兵庫県の地酒である「純青」「香住鶴」「琥泉」の3種類が無料で試飲できるサービスが提供されている。
宿泊した「スモールダブルルーム」は16平米の広さがあり、「全然スモールでは無かった」と余裕のある空間を評価。また、ガウンタイプではなく上下が分かれた部屋着や、ユニットバスの浴槽に添えられた可愛らしいアヒルのおもちゃなど、細やかなおもてなしの心が随所に感じられる点を描写している。
翌朝の朝食バイキングについては、一般的なビジネスホテルと比べてメニューが豊富であると言及。汁物が味噌汁ではなく豚汁であることや、素泊まりとの差額がわずか1,000円程度であることを踏まえ、朝食を付けるメリットの大きさを強調した。
価格の安さだけでなく、地酒の試飲や充実した朝食といったプラスアルファのサービスが、滞在の満足度を大きく引き上げる。ビジネスホテルを選ぶ際は、こうした独自のサービス内容も併せてチェックすることが、より豊かな宿泊体験に繋がるだろう。
同ホテルは新長田駅から徒歩1分という好立地にありながら、今回は宿泊予約サイト経由で朝食込み1泊5,980円というコストパフォーマンスの良さを実現している。特に注目すべきは、宿泊者が利用できるラウンジのサービスだ。24時間利用可能なドリンクバーに加え、16時から19時までの限定で、兵庫県の地酒である「純青」「香住鶴」「琥泉」の3種類が無料で試飲できるサービスが提供されている。
宿泊した「スモールダブルルーム」は16平米の広さがあり、「全然スモールでは無かった」と余裕のある空間を評価。また、ガウンタイプではなく上下が分かれた部屋着や、ユニットバスの浴槽に添えられた可愛らしいアヒルのおもちゃなど、細やかなおもてなしの心が随所に感じられる点を描写している。
翌朝の朝食バイキングについては、一般的なビジネスホテルと比べてメニューが豊富であると言及。汁物が味噌汁ではなく豚汁であることや、素泊まりとの差額がわずか1,000円程度であることを踏まえ、朝食を付けるメリットの大きさを強調した。
価格の安さだけでなく、地酒の試飲や充実した朝食といったプラスアルファのサービスが、滞在の満足度を大きく引き上げる。ビジネスホテルを選ぶ際は、こうした独自のサービス内容も併せてチェックすることが、より豊かな宿泊体験に繋がるだろう。
YouTubeの動画内容
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