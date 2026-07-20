サッカー北中米W杯

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の決勝が19日（日本時間20日）、ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアムで行われ、スペインが延長戦の末に1-0でアルゼンチンを撃破。4大会ぶりの優勝を飾る中、試合直後に乱闘寸前のシーンもあった。

延長死闘となった頂上決戦。歓喜と失意が交錯するホイッスルが響いた後、まさかの光景がピッチに広がっていた。

スペインのガルシアにアルゼンチンのパレデスが“のど輪”。さらに、パレデスはスペインのガビともみ合いとなり、乱闘寸前となった。

最高峰の戦いのはずが、後味の悪い結末に。英公共放送「BBC」で解説を務めた元イングランド代表の名ストライカー、アラン・シアラー氏は次のように厳しく指摘した。

「パレデスは誰かの顔面に2、3発の大振りパンチを叩き込んだ。そのような行為が許される場所や余地はどこにもない。負けることがどれほど苦痛であるかを我々は知っているが、負け方というものがある。アルゼンチンのあのような姿をあまりにも多く目にしてきた。試合終了のホイッスルが鳴った後の反応は酷いものだ」

アルゼンチンは史上3チーム目の連覇に届かなかった。



（THE ANSWER編集部）