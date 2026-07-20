◇W杯北中米大会 決勝 アルゼンチン 0―1（延長） スペイン（2026年7月19日 ニューヨーク・ニュージャージー）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は19日（日本時間20日）、決勝が行われ、前回優勝のアルゼンチン（FIFAランキング1位）はスペイン（同2位）に延長の末に0―1で敗れて4度目の優勝を逃し、1934、38年大会のイタリア、58、62年大会のブラジルに次ぐW杯2連覇はならなかった。

前半はスペインに60パーセント以上のポゼッションを許す展開で、強固なブロックではね返すものの、攻めるスペースをつぶされてシュートはゼロ。後半は自陣でのファウルが多くなり、押し込まれる展開が続く中、GKのE・マルティネス（アストンビラ）が好セーブを連発して耐えた。

しかし、後半アディショナルタイムの48分にDFフェルナンデス（チェルシー）が立て続けの2枚目イエローカードで退場。過去13戦12勝と得意にしていた延長戦を一人少ない状況で戦うことになり、延長後半に痛恨の失点を喫した。

2014、22、26年大会と史上初めてW杯決勝に3度先発した選手となったFWメッシ（マイアミ）は延長後半にようやくシュートを放ったものの、不発に終わった。今大会は8得点4アシストで、史上最年長ハットトリック、22年カタール大会から通算9試合連続得点、歴代最多となる通算12アシストなどをマーク。しかし、アルゼンチンを再びの頂点に導けず、得点王もフランスのFWエムバペ（Rマドリード）に2大会続けてさらわれる結果となった。試合後はピッチに座り込み、ぼう然とした表情を浮かべた。