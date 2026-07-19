ミス東大の人気モデル、ナイトプールを満喫「透明感がスゴイ」「美しすぎる」
タレント・神谷明采が19日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿を披露すると、称賛の声が寄せられた。
【写真】ミス東大の人気モデル、水着姿などが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
2020年春に東京大学に進学、1年生の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリ受賞。翌年春には、日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」でもグランプリを受賞。2023年にはグラビアデビューが話題になった神谷。
今回の投稿では「今年もCanCamのナイトプール 今日は10月号の撮影でした。楽しみにしててね」とつづり、水着姿を披露。ファンからは「透明感がスゴイ」「美しすぎる」などの声が寄せられた。
引用：「神谷明采」Instagram（＠asa_kamiya）、X（@AsaKamiya）
【写真】ミス東大の人気モデル、水着姿などが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
2020年春に東京大学に進学、1年生の秋に「ミス東大コンテスト2020」でグランプリ受賞。翌年春には、日本一のミスキャンパスを決める「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」でもグランプリを受賞。2023年にはグラビアデビューが話題になった神谷。
今回の投稿では「今年もCanCamのナイトプール 今日は10月号の撮影でした。楽しみにしててね」とつづり、水着姿を披露。ファンからは「透明感がスゴイ」「美しすぎる」などの声が寄せられた。
引用：「神谷明采」Instagram（＠asa_kamiya）、X（@AsaKamiya）