父の老人ホーム入居金「500万円」を兄が全額負担しました。兄は「相続のときに先に返してもらう」と言っていますが、ほかの相続人より優先して受け取れるのでしょうか？

老人ホームの入居金を兄が負担したからといって相続の際に優先的に受け取れるとは限らない

老人ホームの入居金を兄が500万円負担したとしても、そのお金を相続の際に当然優先して受け取れるとは限りません。

相続では、遺言書がなければ、原則として法定相続分を基準に遺産分割協議を行うことになります。そのため、「生前自分が多く支払ったから先に返してほしい」という主張だけでは、ほかの相続人が必ずしも応じる義務はありません。

ただし、兄が親にお金を「貸していた」場合は、扱いが異なる可能性があります。この場合、500万円は親に対する貸付金として認められれば、親の債務として相続財産の分割前に返済の対象となることがあります。

一方で、「親のためだから返済は求めない」という気持ちで支払った場合は、援助や贈与と判断されることもあります。その場合は、相続時に優先して返してもらうことは難しくなるでしょう。



「貸したお金」か「援助したお金」かで扱いが変わる

今回のケースで最も重要なのは、500万円がどのような性質のお金だったのかという点です。

例えば、親が「後で返す」と約束し、その内容を借用書や振込記録などで確認できる場合は、貸付金や立替金として認められる可能性があります。領収書や契約書、メールのやり取りなども判断材料になります。

一方で、口約束しかなく証拠も残っていない場合は、援助や贈与と判断されることがあります。相続人同士で認識が食い違うと、遺産分割協議がまとまらず、家庭裁判所での調停に発展するケースもあります。

また、「親の介護に貢献したから多く相続したい」と考える人もいるかもしれませんが、「寄与分」が認められるためには、通常期待される範囲を超える特別な貢献があり、その結果として被相続人の財産の維持や増加に寄与したことが必要です。老人ホームの費用を支払っただけで必ずしも寄与分が認められるわけではありません。

なお、老人ホームの入居一時金については、契約内容によって返還金が発生する場合があります。返還請求権が相続開始時点で残っていれば、その権利は相続財産に含まれることがあります。



相続トラブルを防ぐために生前から確認しておきたいポイント

老人ホームの入居金は数百万円から数千万円になることもあるため、支払方法を曖昧にしてしまうと相続時に大きな争いへ発展する可能性があります。

そのため、親のお金を子どもが立て替える場合は、「貸付金として後日返済する」「親の預金から精算する」といった内容を書面で残しておくことが大切です。

さらに、老人ホームとの契約書や入居金の領収書、銀行の振込明細も保管しておきましょう。これらの資料があれば、お金の流れを客観的に説明しやすくなります。

兄弟姉妹が複数いる場合は、支払う前に家族全員で話し合っておくことも重要です。「兄が一時的に立て替えるだけなのか」「兄が負担するつもりなのか」を全員が理解していれば、後になって認識の違いが生じるリスクを減らせるでしょう。



老人ホームの入居金は支払方法を明確にして相続時の争いを防ごう

兄が老人ホームの入居金500万円を全額負担したとしても、そのお金を相続時に自動的に優先して受け取れるわけではありません。

重要なのは、そのお金が親への貸付金や立替金なのか、それとも返済を前提としない援助だったのかを客観的に示せることです。証拠があれば返済を受けられる可能性がありますが、証拠が乏しいと主張が認められない場合もあります。

また、老人ホームの入居契約によっては、返還される入居一時金が相続財産になるケースもあるため、契約内容も確認しておくことが大切です。

親の介護や老人ホームへの入居は、家族全員に関わる大きな出来事です。費用負担について事前に話し合い、必要に応じて書面を作成しておけば、相続が始まった後の無用なトラブルを防ぎやすくなります。不安がある場合は、早めに弁護士などの専門家へ相談することも有効な選択肢といえるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー