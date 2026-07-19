電子タバコの使用は、紙巻きタバコを吸うことと同様に健康に悪影響を及ぼす可能性があるという。電子タバコ使用者の方が運動中に疲れやすく、酸素を取り込むのに苦労すると専門家は警告している。



【写真】“シケモク”のように電子タバコを吸うリス ロンドンの公園で撮影された実際の映像

英マンチェスター・メトロポリタン大学の研究チームは、電子タバコを使用する若年成人の運動能力が、喫煙や電子タバコの使用経験がない人よりも約15％低いことを突き止めた。



30歳以下の成人75人を対象に、喫煙者、電子タバコ使用者、ニコチン習慣のない人という3つのグループに分けて比較を行った研究。参加者全員のその他の生活習慣はほぼ同様であった。被験者は、最大努力に達するまで強度を徐々に高めていく自転車運動テストを行い、その間、研究者は血中酸素濃度を測定し、超音波スキャンを用いて血管を検査した。



「ERJ Open Research」誌に掲載された研究結果によると、喫煙者と電子タバコ使用者の両方が、非使用者よりも早く疲労状態に陥ることが明らかになった。



また、超音波スキャンでは、電子タバコ使用者の血管に損傷や腫れの兆候が認められ、体内に酸素を効率的に運ぶ能力が低下していることが判明した。その結果、電子タバコ使用者はより早く息切れを起こし、乳酸が急速に蓄積したため、脚の筋肉がより早く疲労した。



同研究の著者であるアズミー・ファイサル博士は、「電子タバコも喫煙と同様に血管へ有害な変化をもたらし、運動時の肺機能に影響を及ぼす。その結果、激しい脚の疲労を引き起こし、運動能力が約15％低下する」と指摘する。



英国では現在、電子タバコの利用が喫煙の人気を上回っており、人口の約10％が電子タバコを使用しているのに対し、依然としてタバコを吸う人は9％にとどまっている。



電子タバコは、発がん性化学物質への曝露（ばくろ＝有害な物質などに身をさらすこと）量が少ないことから、喫煙よりも害が少ないと広く考えられているが、専門家によると、その長期的な健康への影響の多くは依然として不透明なままだ。



今回の研究には携わっていない、欧州呼吸器学会のスタマトゥーラ・ツィクリカ博士は、「電子タバコは発がん性物質が少なくても、DNA損傷や炎症を引き起こして肺がんリスクを高める恐れがある。非喫煙者が使用するリスクは正当化し得ない」と警鐘を鳴らしている。



（ロイター／よろず～ニュース編集部）