「さらりと素晴らしいことを…」村上宗隆が球宴でベルトにつけていたリボン その背景にファン感動「好きにならずにいられない」

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心温まるエピソードだ。

現地時間7月14日、ホワイトソックスの村上宗隆は、フィリーズの本拠地で行われたMLBオールスターゲームに7回から途中出場。9回先頭で球界を代表する守護神メイソン・ミラー（パドレス）と対峙し、空振り三振に倒れたが、この日は“プレー以外の部分”にも注目が集まっている。

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カウント1-2から101.7マイル（約163.7キロ）の4球目フォーシームにバットが空を切り、初出場の球宴で快音は響かなかった村上。しかし、このフィラデルフィアでは、オールスターゲーム前日のホームランダービーに出場するなど、夢の舞台を大いに盛り上げた。

その中で感動を呼んでいるのは、和製大砲が装着していたアイテムだ。MLB公式のSNSによれば、「ムネタカ・ムラカミはオールスターゲームの際、髄芽腫の治療を受けている4歳のホワイトソックスファン、メラニー・マルケスちゃんを想い、ベルトにゴールドリボンを着けていた」という。