昨年 7 月にオープンしたばかりのコアラ青山ストアで、最新のコアラピロー（2nd Gen）を試し済みの著者。今回は、1 周年を迎えた同ストアで開催された、Pantone Color Institute™ とのコラボカラー「Australia 01」の限定コレクション発表会に参加してきました。目玉は、7 月 17 日（金）に発売される「コアラマットレス BASIC MK-9」。限定 2,100 台、シングルサイズ 49,900 円（税込）という破格のマットレスを先行体験したので、育児目線もいれつつ、レポートしていきます。

↑発売日 7 月 17 日を告知するウィンドウディスプレイ。MK-9 マットレスの上に、同じ Australia 01 カラーの「ビーチバムクッションカバー」と「ビーチバムスロー」が配置されていました

コアラマットレス BASIC MK-9 ・ブランド: コアラ ジェイピー（旧: コアラスリープジャパン） ・実売価格: シングル 49,900 円（税込）〜 ・サイズ: シングル／セミダブル／ダブル／クイーン／キング ・厚み: 18cm ・限定生産数: 2,100 台 ・発売日: 2026 年 7 月 17 日（金） ・販売チャネル: 公式 HP（koala.com）、公式ショールーム ・お試し期間: 120 日間 ・保証: 10年間

コアラマットレス BASIC MK-9は、限定 2,100 台・シングル 49,900 円の破格モデル！

2026 年 7 月 17 日（金）に発売したばかりの期間限定モデル「BASIC MK-9」は、売り切れ次第、販売終了。その潔さだけに、例年注目され続けているモデルです！

そもそも「BASIC MK」とは何ぞや、というと、日本市場限定でコアラが展開している数量限定のマットレスシリーズのこと。外側の生地デザインだけを変えて、限定台数を売り切るという販売方式で、MK-1 から MK-8 までナンバリングされてきました。過去モデルは 1 モデルあたり 700 台限定で、なかには 48 時間以内で完売したモデルもあるほどの人気ぶりなんです！

今回の MK-9の一味違うところは、限定数を 例年の3 倍に増やした 2,100 台、という規模感。ここまで一気に増やしたのは、コアラにとって MK シリーズ初となる Pantone Color Institute™ とのコラボモデルということで、気合いマシマシ＆完売する自信があるに違いない、と受け取りましたよ、筆者は。

マットレスの側面にあたるサイドウォールには、コラボから生まれたオリジナルカラー「Australia 01」を採用。表面のステッチも波状の緑色に染められ、MK モデルとしては初めてカラーとパターンの両方が施された仕様になっています。

↑MK-9 のマットレス上面。Australia 01 カラーの緑色ステッチが波状に走る。MK モデル初のパターン搭載

なぜ「オリジナルより 2 万円安い」のか - 売り切れ御免の戦略

BASIC MK-9 の最大の特徴は、その価格設定です。シングルサイズが 49,900 円（税込）から。通年販売されているオリジナルコアラマットレスのシングルサイズ 69,900 円（税込）よりも 2 万円も安く、コアラマットレスの全ラインアップの中で史上最安値になります。

「安くする」というと、品質面で不安を感じる人もいるかもしれません。でも、コアラ社の商品スペシャリスト・石川さんによると、品質を下げて安くしているのではなく、倉庫費用や物流コストを抑えた分をお客様に還元しているのだそうです。

つまり、限定モデルとして一気に生産・販売し、売り切れ次第終了することで、コアラ側は通年在庫にかかる倉庫費用や物流コストを大幅に削減できる。その分の余裕を、価格に反映しているわけです。

想定される購入層は、「コアラマットレスは気になっているけれど、価格がネックで手が届きにくかった」層をはじめ、「別荘や実家用にプラス 1 台ほしい」既存のコアラユーザー、そして「質と価格のバランスを重視したい」若い世代とのこと。体験会でも「これぐらいの価格なら手を伸ばせる」との声が印象に残りました。

中身はオリジナルコアラマットレスとほぼ同じ、3 層構造の寝心地！

「MKシリーズは他モデルのマットレスとどう違うのか？」と気になったので、青山ストアのマネージャー・伊熊さんに聞いてみると、中身の構造は、通年販売しているオリジナルコアラマットレスとほぼ同じ、との答えをいただきました。

オリジナルより2万円安いのに寝心地はほぼ同じって、普通にすごくないですか！？

ほぼ同じというマットレスの構造は、3 層構造で、各層に役割が振り分けられています。

↑コアラ社の商品スペシャリスト・石川さんが持つマットレスの 3 層構造カットサンプル。上から順に、クラウドセル、緩衝材、硬いウレタン

体験会では、コアラ社の商品スペシャリスト・石川さんがマットレスの断面カットサンプルを持って、それぞれの層の違いを実際に触って確認させてくれました。上の柔らかさの下に、明らかに硬い層があるのがわかります。

実際に寝てみると、忖度なしに「あ、いいわ。これ、ほしいわ」と思いました。

頭や背中を乗せた瞬間に、上層のクラウドセルが体のラインにすっと沿ってくれる感覚がありました。密着感が最小限に抑えられているので、寝返りもスムーズ。それでいて、腰の部分は最下層の硬いウレタンにしっかり支えられていて、沈み込む感じがしません…などと述べ連ねましたが、もう御託はいいからとにかく実際に体験してほしい寝心地であることには間違いありません！

マットレスの厚さは 18cm。ちなみに、オリジナルコアラマットレスは 21cm なので、MK-9 の方が 3cm 薄め。

育児中の著者としては、この 3cm の差は無視できないポイントに感じました。ベッドからの子どもの落下時の高さを抑えられるのは、安心材料になりそう。

体験会でコアラスタッフに話を聞くと、MK-9 は硬めの寝心地を好む方に向いた設計で、一人用としても家族で使う場面にも適しているとのこと。

たしかに、実際に寝てみると、硬めの印象。子どもと一緒に寝るシチュエーションでも体が沈み込みすぎず、腰にきにくい設計は、育児世代には地味に嬉しいポイントです。

コアラマットレスには MK-9 以外にも、通年ラインナップとして 「コアラマットレス PLUS」（99,900 円〜）、7ゾーン構造の「コアラマットレス SUPREME」（139,900 円〜）が展開されています。上位モデルはよりきめ細やかな体サポートを得られますが、シングル 5 万円以下でコアラ独特のクラウドセルの触感を試せる MK-9 は、これから寝具を検討する層にとって手頃な入口になりそうです。

とりあえず買って、後日自宅で試す、でもOK！120 日お試し＋10年保証、公式サイトと青山ストア限定販売

コアラマットレスといえば、120 日間のお試し期間と 10年間の品質保証がついてくることでも知られています。BASIC MK-9 にも、この 2 つの保証がフル適用されるとのこと。

「限定モデルなので保証は簡略化されるのでは？」と念のため確認したところ、保証は全部つく、との返答でした。試して合わなかったら返品もできて、10年間の保証もそのまま。

販売チャネルはあらためて、公式ホームページと公式ショールームの 2 つのみ。過去モデルの完売実績を踏まえると、迷っている時間はあまり残されていないかも…。硬めの寝心地が好みかつ、コアラマットレスの独特な寝心地を市場最安値で手に入れたい人は、要注目のモデルといえるでしょう！

Pantone コラボ「Australia 01」- 4 アイテムに宿るオーストラリアの自然

ついつい目玉のBASIC MK-9の話を多めにしてしまいましたが、Pantone Color Institute™ とのコラボ限定コレクション「Australia 01」もすばらしかったので、紹介させてください。

まず、「Australia 01」とは、Koala と Pantone Color Institute™ が共同で開発したオリジナルカラーのことで、目にやさしいチルい緑色がいい感じです。

↑色見本。手前一枚目が「Australia 01」のカラーチップ

説明では、ユーカリの森と海岸沿いの植物、太陽の移ろいから着想を得た、少し黄みがかった落ち着いた緑、とのこと。

今回の限定コレクションは MK-9 に加え、通年ラインに新色として加わる「コアラソファーベッド CUSHY」（129,900 円 税込〜）、限定販売の「ビーチバムクッションカバー」（4,500円 税込）「ビーチバムスロー」（11,500 円 税込）の 4 アイテム構成です。

クッションとスローには、オーストラリアの動物や在来植物をモチーフにした手描きデザインが施されています。

↑「Australia 01」を起用した限定販売の「ビーチバムクッションカバー」（45×45cm）4,500円（税込）。木によじ登るコアラとサーフボードを持つチキンがユニーク



↑5 秒でソファからベッドに変わる「コアラソファーベッド CUSHY」の Australia 01 バージョン。二人掛け（セミダブル）にスローを広げると幅がぴったり！

この色味なら、洋室はもちろん、和室においても全然違和感なさそうですね。

世界初の実店舗、コアラ青山ストア 1 周年

体験会の会場となったコアラ青山ストアは、2025 年 7 月にオープンしたばかり。実は、コアラにとってこれが世界初の実店舗で、本国オーストラリアより日本の方が先だったとのこと。日本を世界初の実店舗開店地に選んだ理由はなぜかーー、石川さんによると、「実際に触って寝心地を試してから買いたい」という日本の消費者ニーズと、対面コンサルティングで購買を後押しする必要性がマッチした結果だといいます。

直近では社名も「コアラスリープジャパン」から「コアラ ジェイピー」に変わり、マットレスから始まったブランドがライフスタイル全般を提案する方向へ進化しつつあるようで。併設のコアラカフェでは、新メニュー「ブルーベリーカフェラテ」も登場。ライフスタイルブランドへの成長意欲をみせています。

↑7月17日からの新メニュー「ブルーベリーカフェラテ」650円（税込）。最下層に甘酸っぱいブルーベリーソースが引かれていて、かき混ぜても、そのまま飲んでもおいしい！

おしゃれなコアラの家具に囲まれながら飲むカフェラテは、いつも以上においしく感じたのでした。

硬めの寝心地が好みで、話題のコアラマットレスを手頃な価格で試したい人は、ポチっておいて損はないでしょう。というかお得でしょう。

くどいようですが、過去の BASIC MK シリーズは 700 台の限定で、48 時間以内で完売した実績あり。3 倍の 2,100 台となる今回の MK-9 も、Pantone コラボという話題性を考えれば、在庫は長くは持たないはず…なんて煽っておきながら、個人的には、売り切れるリスクは否めないけれど、まずは店頭に行って体験してほしい！コアラスタッフの丁寧な対面コンサルティングを受けられるのでおすすめです。

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