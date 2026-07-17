2026年5月27日、スズキは「ハスラー タフワイルド」の一部仕様変更（マイナーチェンジ）モデルを発表し、同日より発売しました。

根強い支持を集める軽SUVの進化に対し、ディーラーにはどのような反響や問い合わせがあるのでしょうか。

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2014年1月、初代「ハスラー」がデビューし、2019年12月に現行型となる2代目へとフルモデルチェンジ。2024年5月には、よりタフな世界観を表現した派生モデル「ハスラー タフワイルド」が追加されています。

ハスラー タフワイルドの外観は、専用フロントグリルやメッキバンパーガーニッシュ、タフワイルドエンブレムやブラックメタリックの15インチアルミホイール、ルーフレールなどを採用するなど、タフで存在感のあるデザインで、SUVらしさを強調しました。

内装についても、撥水加工を施したファブリックシート表皮やドアトリムクロス、マットカーキを基調とした専用のインテリアカラーを採用し、見る者にアクティブな印象を与えます。

2026年3月の時点で、ハスラー タフワイルドを含むハスラーシリーズは国内累計販売台数100万台を達成するほどの人気モデルとなりました。

今回の仕様変更では、ハスラーおよびハスラー タフワイルドの安全性能や運転支援システムを大幅に進化させています。

なかでも注目すべきポイントとして、スズキの軽自動車として初めて全車に標準装備された「ブラインドスポットモニター」と「リアクロストラフィックアラート」が挙げられます。

これにより、車線変更時の後方確認や、駐車場から後退で出庫する際の安全サポートが格段に向上しています。

さらに、車両や歩行者に加え、交差点での自転車や自動二輪車も検知する「デュアルセンサーブレーキサポートII」を導入。

高速道路での運転を支えるアダプティブクルーズコントロールには渋滞時の停止保持機能などが加わり、指先ひとつで操作できる電動パーキングブレーキやブレーキホールドも全車標準となるなど、普通車並みの充実した装備を実現しています。

また、走行性能の面でもブラッシュアップが図られています。

交差点での右左折後における自然なハンドルの戻りや、高速道路でのステアリング応答性を高めたほか、コーナリング時の挙動を予測して安定した走りを支える「アクティブコーナリングサポート」も進化させました。

外観については、大胆なブロック形状が目を引くフロントグリルと「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを採用することにより、タフで力強い印象を与えるデザインに変更されています。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1680mm、ホイールベースは2460mmで、従来と変更はありません。

ボディカラーには、新色となる「フュージョンイエローパールメタリック」と「ウッドランドカーキメタリック」を設定するほか、今回新たに「アーバンブラウンルーフ」を採用した2トーンを含む全14通りのボディカラーを展開しています。

内装については、上位グレードを中心にインパネにガンメタリック、シートにブラウンのアクセントカラーを新設定することで、室内のインテリアの上質感も高めています。

ラゲッジスペースは防汚タイプとなっており、キャンプ用品や濡れた荷物も気兼ねなく積み込める仕様です。

また、9インチHDディスプレイを備える全方位モニター付メモリーナビゲーションやスズキコネクト対応通信機もメーカーオプションとして設定されており、最新のコネクテッド機能にも対応しています。

パワートレインには、660cc自然吸気（NA）エンジン搭載車とターボエンジン搭載車の2種類を設定。いずれもマイルドハイブリッドを組み合わせ、トランスミッションにはCVTを採用しています。駆動方式は2WD（FF）と4WDを用意します。

燃費性能はWLTCモードで最高24.3km／L（NA・2WD車）を達成しており、高い経済性も備えます。

車両価格は、183万5900円から204万8200円です（いずれも消費税込み）。

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大きく変更されたマイナーチェンジ版のハスラー タフワイルドに対するユーザーからの反響について、2026年6月中旬、首都圏にあるスズキディーラーに話を聞きました。

「実車で『ハスラーとハスラー タフワイルドの違いを見比べてみたい』というお声をいただくなど、おかげさまで多くの反響をいただいております。

外観上の違いとしては、フロントまわりのデザインや、ルーフレールの有無、ホイールのデザインなどが主です。その名のとおり、タフワイルドの方が男性的なデザインを採用しています。

エンジンやトランスミッションなどは共通で、見た目の差が主なので、2モデルの違いをぜひ見比べてみてください」

他のスズキディーラーにも問い合わせてみました。

「ハスラーと同様に、タフワイルドもフロントまわりのデザインが変更されたことへの反応が大きいですね。あくまでも主観ですが、今回の方がよりアグレッシブなデザインに変更されたと感じます。

装備が充実したことによる価格の上昇へのお問い合わせがありますが、グレードにもよりますが、10万円〜12万円の値上げとお伝えしています。大まかなご納期については、2か月から2か月半を見込んでおります」

ハスラーにするか、ハスラー タフワイルドにするか、購入を検討しているユーザーにとっては悩ましい選択でしょう。

ターボかNAか、2駆か4駆かの組み合わせを決めたら、あとはほぼデザイン（好み）の問題といってよく、ぜひ実車を見比べてみて、納得いくチョイスをして欲しいところです。