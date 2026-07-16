「そのまま真似するのは危険？」GPIFの41兆円黒字を生んだ4資産均等バランス、個人投資家が知っておくべき落とし穴

個人向け国債のNISA対象化で「知らないと損する」メリットと、慌てて買ってはいけない理由

【知らないと損】固定5年と10年が過去最高金利に！個人向け国債で今取るべき投資行動とは