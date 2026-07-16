「退職金の一括投資」はNG？60代が絶対にやってはいけない資産運用と「守りながら増やす」鉄則
塚本俊太郎の金融リテラシーチャンネルが「【2026年版】60代の資産運用「これはダメ！」やるべき投資・やってはいけない投資」を公開した。元金融庁金融教育担当で金融教育家の塚本俊太郎氏が、60代に向けた「守りながら増やす」をコンセプトとする資産運用戦略の全貌を解説している。
塚本氏はまず、60代の特徴として労働収入の減少や投資期間の短さを懸念点として挙げる一方、退職金などの「まとまった資金」や「時間的な余裕」があることを強みだと分析する。そのうえで、60代がやるべき投資として「投資を早めに始めること」や、10年以上の投資期間を確保することを推奨した。まとまった資金がある場合でも、資金は一括で投じるのではなく、精神的に投資を続けやすくするため、5年ほどかけて積立投資を行うのが理想的だという。
具体的な投資先としては、世界中の約2,400銘柄に分散投資できる全世界株式インデックスファンドと、元本保証のある預金や個人向け国債を組み合わせる手法を提示。株式の比率は「100マイナス年齢」のパーセンテージを目安とし、60歳であれば株式40%、安全資産60%のバランスを保つことが適切だと説明した。積立終了後は、運用を続けながら毎月定額を取り崩すことで、資産寿命を延ばすことができると語る。
一方で、60代が「やってはいけない投資」にも言及する。インフレによる資金の目減りを防ぐため、「すべて銀行預金にする」ことは避けるべきだと指摘。また、金融機関が勧める「退職金の一括投資」は、相場の急落時に恐怖から狼狽売りをしてしまい、損失を抱える原因になると警告した。個別株やFX、暗号資産といった専門的なスキルを要する投資も避けるのが無難だという。
さらに、子供が独立していれば多額の生命保険は不要であり、医療費は高額療養費制度と貯蓄で対応できるため、保険の入りすぎにも注意を促した。低金利下では住宅ローンの一括返済を急がず、手元の資金を投資に回す方が効率的だという知識も提供している。
最後に塚本氏は、60代の資産運用は「増やすより減らさない」ことが鉄則だと強調した。自身の年代の強みを活かし、適切なバランスで資産を守り抜く堅実な戦略の重要性が理解できる解説となっている。
塚本氏はまず、60代の特徴として労働収入の減少や投資期間の短さを懸念点として挙げる一方、退職金などの「まとまった資金」や「時間的な余裕」があることを強みだと分析する。そのうえで、60代がやるべき投資として「投資を早めに始めること」や、10年以上の投資期間を確保することを推奨した。まとまった資金がある場合でも、資金は一括で投じるのではなく、精神的に投資を続けやすくするため、5年ほどかけて積立投資を行うのが理想的だという。
具体的な投資先としては、世界中の約2,400銘柄に分散投資できる全世界株式インデックスファンドと、元本保証のある預金や個人向け国債を組み合わせる手法を提示。株式の比率は「100マイナス年齢」のパーセンテージを目安とし、60歳であれば株式40%、安全資産60%のバランスを保つことが適切だと説明した。積立終了後は、運用を続けながら毎月定額を取り崩すことで、資産寿命を延ばすことができると語る。
一方で、60代が「やってはいけない投資」にも言及する。インフレによる資金の目減りを防ぐため、「すべて銀行預金にする」ことは避けるべきだと指摘。また、金融機関が勧める「退職金の一括投資」は、相場の急落時に恐怖から狼狽売りをしてしまい、損失を抱える原因になると警告した。個別株やFX、暗号資産といった専門的なスキルを要する投資も避けるのが無難だという。
さらに、子供が独立していれば多額の生命保険は不要であり、医療費は高額療養費制度と貯蓄で対応できるため、保険の入りすぎにも注意を促した。低金利下では住宅ローンの一括返済を急がず、手元の資金を投資に回す方が効率的だという知識も提供している。
最後に塚本氏は、60代の資産運用は「増やすより減らさない」ことが鉄則だと強調した。自身の年代の強みを活かし、適切なバランスで資産を守り抜く堅実な戦略の重要性が理解できる解説となっている。
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