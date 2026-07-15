FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会の準決勝残り1試合、イングランド（FIFAランキング4位）―アルゼンチン（同3位）は15日（日本時間16日）に米ジョージア州アトランタで行われる。勝者は19日（同20日）の決勝でスペインと、敗者は18日（同19日）の3位決定戦でフランスと対戦する。

主審は米MLS審判員のイスマイル・エルファス氏が担当する。モロッコ生まれの米国人で12年からMLS、16年からFIFA審判員となり、今大会では1次リーグの日本―オランダ、スペイン―ウルグアイ、決勝トーナメント2回戦のブラジル―ノルウェーを担当した。

主審が発表されると、ネット上ではイングランドのサポーターを中心に“警戒感”が広まった。エルファス氏はアルゼンチンが優勝した前回22年カタール大会の決勝で第4審判を務めていたほか、MLSでもメッシ所属のマイアミを担当した4試合で全て“メッシが勝利”していたからだ。

アルゼンチンは今大会、メッシのラフなプレーがファウルを取られないなど、審判の判定にも恵まれる形で勝ち進んできた。決勝トーナメント2回戦では対戦相手のエジプトがVARでゴールを取り消され、準々決勝ではVARでMFパレデス（ボカ・ジュニアーズ）のイエローカードが取り消される代わりにスイスFWエンボロ（レンヌ）がシミュレーションの判定で退場となった。SNS上には「VARゼンチン」と批判する声も多く上がっている。